Голова Нацполіції підтримав ідею легалізації проституції



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Ігор Клименко

За словами Клименка, діти стають наркоманами з 11 років і все починається з легких наркотиків

Голова Національної поліції України Ігор Клименко виступає за легалізацію проституції, але проти легалізації наркотиків та зброї. Про це він заявив в інтерв’ю агентству РБК-Україна.

Так, на запитання журналіста щодо ставлення Клименка до легалізації проституції, наркотиків та зброї, голова Нацполіції відповів наступне:

«Що стосується наркотиків і зброї, то негативно. Тому що треба спочатку закінчити війну. Кількість зброї, яка вилучається поліцією щотижня, вражає. Тому треба навести спочатку порядок з тією зброєю, що у нас є. Що стосується наркотиків, то у мене є кілька цифр, які важливо почути. Так, з початку року поліція вилучила вже 2,6 млн доз наркотиків».

За словами Клименка, діти стають наркоманами з 11 років і все починається з легких наркотиків.

«А після 14 років в 100% випадків, якщо вони не кинули вживати, то переходять на більш серйозні наркотики», – сказав голова Нацполіції.

Щодо декриміналізації вживання марихуани в медичних цілях, то, за словами Ігоря Клименка, все детально має бути прописано в законі.

«Але на сьогоднішній день будь-яка легалізація дасть можливість медичним корпораціям під цю марку зробити певні речі або певні дії, які потім позначаться на наших дітях».

Що стосується легалізації проституції, то Ігор Клименко вважає, що якщо держава зможе освоїти і законодавчо визначити правила гри на цьому «ринку», то можна про це говорити.

«Але це повинна бути широка громадська дискусія. Я не боюся про це сказати, тому що ця проблема існувала, існує і буде існувати в усьому світі. І Україна тут не виняток», – підкреслив голова Нацполіції Ігор Клименко.

Нагадаємо, що народна депутатка виступила за легалізацію секс-індустрії.