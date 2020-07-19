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    Політика

    Народна депутатка виступила за легалізацію секс-індустрії

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    <p>Третьякова ствердно відповіла на питання про те, чи потребують працівники секс-індустрії соціального захисту</p> - Народна депутатка виступила за легалізацію секс-індустрії

    Третьякова ствердно відповіла на питання про те, чи потребують працівники секс-індустрії соціального захисту

    «Коли секс-індустрія працює в законному полі, держава може її контролювати» – Третьякова

    Народна депутатка від фракції «Слуга народу», голова Комітету з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів Галина Третьякова вважає, що секс-індустрію в Україні потрібно легалізувати. Про це депутатка заявила в інтерв’ю «Громадському».

    «Я взагалі є прихильником легалізації все, що можливо… Секс-індустрія у нас була, це одна з найдавніших професій, і той, хто її організовує, т. зв. сутенери, теж у чорній частині спектру економіки. Вони отримують прибуток. Там є приниження, є елементи торгівлі людьми. Ці елементи треба прибрати», – сказала Третьякова.

    Нардеп переконана, що, коли секс-індустрія працює в законному полі, держава може її контролювати.

    Третьякова ствердно відповіла на питання про те, чи потребують працівники секс-індустрії соціального захисту.

    «Звичайно. Людина, що працює в цій сфері, потім буде вимагати від держави пенсійне забезпечення. Якщо з ним щось станеться, наприклад, нещасний випадок, що призведе до інвалідності, і це потребує догляду, соціальні служби будуть підключатися. Соцзахист покриває будь-якого громадянина України», – пояснив Третьякова.

    Як повідомлялося, у травні під час вебінару народна депутатка фракції «Слуги народу», голова комітету соціальної політики та захисту прав ветеранів Верховної Ради Галина Третьякова заявила, що у безробітних народжуються діти низької якості, і завела мову про стерилізацію громадян без працевлаштування.

    Нагадаємо, скандальна «слуга» Третьякова заявила, що родичі зниклих на Донбасі наживаються на пільгах.

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