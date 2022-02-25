Голова Сумської ОДА: Охтирка відбилася від окупантів

На Сумщині продовжує зберігатися складна ситуація

Охтирка дала бій. Ворог відійшов за межі міста. Про це в прямому ефірі телеканалу «Рада» заявив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

В той же час чиновник повідомив, що нині перебувають в оточенні усі найбільші населені пункти. За його словами, є полонені, яких захопили не лише військові, а й цивільні. Про кількість полонених Живицький не повідомив. Також він повідомив, що підрозділи територіальної оборони ефективно протистоять ворогові, однак перевага у техніці значна.

Раніше повідомлялося, що в області ідуть важкі бої. 24 лютого колони російської техніки рухалися в напрямку Конотопа, Ромнів та Прилук.