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    Голова Сумської ОДА: Охтирка відбилася від окупантів

    Українські воїни змусили окупанта відступити від Охтирки - Голова Сумської ОДА: Охтирка відбилася від окупантів
    Українські воїни змусили окупанта відступити від Охтирки

    На Сумщині продовжує зберігатися складна ситуація

    Охтирка дала бій. Ворог відійшов за межі міста. Про це в прямому ефірі телеканалу «Рада» заявив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

    В той же час чиновник повідомив, що нині перебувають в оточенні усі найбільші населені пункти. За його словами, є полонені, яких захопили не лише військові, а й цивільні. Про кількість полонених Живицький не повідомив. Також він повідомив, що підрозділи територіальної оборони ефективно протистоять ворогові, однак перевага у техніці значна.

    Раніше повідомлялося, що в області ідуть важкі бої. 24 лютого колони російської техніки рухалися в напрямку Конотопа, Ромнів та Прилук.

    Теги: Сумщина
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    Голова Сумської ОДА: Охтирка відбилася від окупантів