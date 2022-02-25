Ситуація на Сумщині: техніка окупантів рухається до Конотопа і Ромнів

Колона військової техніки РФ ішла на Недригайлів, зупинилася, повернулася на Терни

Із Тернів виїхало п’ять машин у бік Конотопа

У Сумській області колони російської техніки рухаються в напрямку Конотопа, Ромнів та Прилук. Про це написав голова Сумської ОДА Дмитро Живицький у Facebook

«Оперативна інформація від голови голови Роменської РДА Дениса Ващенка: Колона військової техніки РФ ішла на Недригайлів, зупинилася, повернулася на Терни. Із Тернів виїхало п’ять машин у бік Конотопа. Із Конотопа йшла колона в бік Ромнів. По дорозі розділилася на дві колони: одна пішла на Прилуцький напрямок (Діброва), інша − на Ромни», − написав Живицький.

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