«Головна ялинка» на Софійській площі загорілася під час засвічення ілюмінації
Одна з гірлянд зайнялася після запалення піротехнічних вогнів
У Києві на Софіївські площі під час засвічення святкової ілюмінації на головній ялинці країни почала горіти одна гірлянда. Про це повідомляє Громадське.
За попередніми даними, ніхто з присутніх не постраждав.
«Займання сталося одразу після ввімкнення святкової ілюмінації: вогонь охопив одну з прикрас — кульку, частину світлової композиції, що розташовувалася ближче до собору. Від неї валив чорний дим, що почав здійматися над площею», ─ йдеться у повідомленні.
У ДСНС пізніше уточнили, що займання сталося після запалення піротехнічних вогнів.
«Обслуговуючим персоналом загорання ліквідовано за допомогою порошкового вогнегасника. Підрозділи ДСНС не залучались. Постраждалих внаслідок даної події немає», ─ повідомили столичні рятувальники.
У Києві на Софійській площі запалили вогні на головній ялинці країни. Під час урочистого відкриття сталася пожежа — вогонь охопив одну з прикрас. Її оперативно загасили рятувальники pic.twitter.com/mtSGfuRZxL— hromadske (@HromadskeUA) December 19, 2020
Церемонія відкриття головної ялинки на Софійській площі почалася після 19:00 і тривала пів години.
«Через карантинні обмеження цьогоріч обійшлося без традиційного параду та концерту. На святкуванні попри карантин були присутні до чотирьох тисяч людей, які майже не дотримувалися соціальної дистанції», ─ наголосили у ЗМІ.
Як повідомлялося, головна ялинка України засвітилася вогнями.
Нагадаємо, в ніч на Миколая на Херсонщині згоріла новорічна ялинка.