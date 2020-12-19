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    «Головна ялинка» на Софійській площі загорілася під час засвічення ілюмінації

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    За попередніми даними, ніхто з присутніх не постраждав - «Головна ялинка» на Софійській площі загорілася під час засвічення ілюмінації
    За попередніми даними, ніхто з присутніх не постраждав
    Скріншот з відео

    Одна з гірлянд зайнялася після запалення піротехнічних вогнів

    У Києві на Софіївські площі під час засвічення святкової ілюмінації на головній ялинці країни почала горіти одна гірлянда. Про це повідомляє Громадське.

    За попередніми даними, ніхто з присутніх не постраждав.

    «Займання сталося одразу після ввімкнення святкової ілюмінації: вогонь охопив одну з прикрас — кульку, частину світлової композиції, що розташовувалася ближче до собору. Від неї валив чорний дим, що почав здійматися над площею», ─ йдеться у повідомленні.

    У ДСНС пізніше уточнили, що займання сталося після запалення піротехнічних вогнів.

    «Обслуговуючим персоналом загорання ліквідовано за допомогою порошкового вогнегасника. Підрозділи ДСНС не залучались. Постраждалих внаслідок даної події немає», ─ повідомили столичні рятувальники.

    Церемонія відкриття головної ялинки на Софійській площі почалася після 19:00 і тривала пів години.

    «Через карантинні обмеження цьогоріч обійшлося без традиційного параду та концерту. На святкуванні попри карантин були присутні до чотирьох тисяч людей, які майже не дотримувалися соціальної дистанції», ─ наголосили у ЗМІ.

    Як повідомлялося, головна ялинка України засвітилася вогнями.

    Нагадаємо, в ніч на Миколая на Херсонщині згоріла новорічна ялинка.

    Теги: пожежа ЗМІ Київ ДСНС рятувальники Twitter карантин ялинка
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