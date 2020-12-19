Головна ялинка України засвітилася вогнями

Головна ялинка в центрі Києва – штучна, висотою 31 метр, її прикрашають 1,5 тисяч іграшок і понад 10 км гірлянд

На церемонію засвічення вогнів на ялинці, незважаючи на карантин, зібралася велика кількість людей

У Києві на Софійській площі в суботу, 19 грудня, відбулася церемонія засвічення вогнів на головній новорічній ялинці країни.

Як повідомляє телеканал «Київ», вогні на ялинці засвітив мер Києва Віталій Кличко.

На церемонію запалювання вогнів на ялинці, незважаючи на карантин, зібралася велика кількість людей.

У своїй промові Кличко привітав українців із сьогоднішнім та прийдешніми новорічними і різдвяними святами, закликав подякувати медикам, які продовжують рятувати життя та здоров'я людей в умовах пандемії та передати вітання захисникам України, які сьогодні боронять державу на сході країни.

Нагадаємо, головна ялинка в центрі Києва – штучна, висотою 31 метр, її прикрашають 1,5 тисяч іграшок і понад 10 км гірлянд. Ялинка обійшлася у 5-7 млн грн. Кошти на неї отримані від спонсорів та рекламодавців.

Верхівку новорічної ялинки спочатку прикрасили казковим капелюхом замість традиційної зірки, проте у Православній церкві України це сприйняли негативно, зауваживши, що така концепція не має жодного стосунку до Різдва Христового. Згодом із головної ялинки України зняли «казковий» капелюх та встановили традиційну різдвяну зірку.

Як повідомлялося, загалом у столиці для уникнення скупчення людей цьогорічний новорічний маршрут простягається на 8 км та має 7 локацій: Софійська площа, Арка дружби народів, пішохідно-велосипедний міст, парк «Володимирська гірка», Алея художників, Андріївський узвіз та Контрактова площа.

Головна ялинка країни височіє на Софійській площі, головна ялинка Києва – біля Арки дружби народів, а центральну ялинку Подолу встановили на Контрактовій площі.

Також нагадаємо, що з 1 по 25 грудня у Великій лаврській дзвіниці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника працює резиденція святого Миколая.

5 грудня на столичних Осокорках парк розваг Osocor Residence відкрилося зимове містечко за мотивами книжок і фільмів про Гаррі Поттера.

На території зимового містечка Roshen Winter Village розпочала роботу ковзанка, а фабрика «Рошен» увімкнула святкову ілюмінацію, яка стала справжнім символом новорічних свят.