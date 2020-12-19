В ніч на Миколая на Херсонщині згоріла новорічна ялинка

Пожежа ймовірно трапилась через несправну проводку

Новорічна ялинка згоріла у центрі міста Чаплинка Херсонської області. Про це повідомила пресслужба обласного управління ДСНС Херсонщини.

«Вчора, 18 грудня, пізно ввечері в чергову частину Чаплинського відділення поліції надійшло повідомлення, що в районному центрі сталося загоряння Новорічної ялинки, яка була встановлена на майданчику поблизу будинку культури», – йдеться у повідомленні управління Нвціональної поліції у Херсонської області.

Як повідомив начальник місцевого відділення поліції Сергій Ященко, інформація про подію надійшла за кілька хвилин до опівночі від місцевих мешканців, які якраз відпочивали біля святкової ялинки.

На місці слідчо-оперативна група опитала свідків. Попередньо встановлено, що навмисного підпалу не було. Це підтверджується й відеозйомкою молодих людей, які на той час були біля ялинки. На відео зафіксовано, що полум’я почало розповсюджуватися по поверхні штучної ялинки на висоті кілька метрів від землі.

В результаті пожежі ялинка повністю згоріла. За попередніми висновками загоряння сталося внаслідок замикання електроконтактів новорічної гірлянди.

Наразі працівники ДСНС проводять необхідні дослідження, за результатами яких буде прийняте відповідне рішення.

Як повідомлялося раніше, в Харкові до лікарні доставлено шестирічну дівчинку, що отримала термічні опіки, доторкнувшись до розпеченої гірлянди.