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    Головного дорожника Миколаївщини арештували із заставою у майже два мільйони

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    <p>Керівник Служби автодоріг Миколаївської області був викритий на хабарництві</p> - Головного дорожника Миколаївщини арештували із заставою у майже два мільйони

    Керівник Служби автодоріг Миколаївської області був викритий на хабарництві

    Фото: НАБУ

    Начальника Служби автомобільних доріг Миколаївської області Андрія Максименка затримали у середу в Одесі

    Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід керівнику Служби автодоріг Миколаївської області, якого напередодні затримали за хабарництво.

    Про це 13 вересня повідомляється на сторінці НАБУ у Facebook.

    «Тримання під вартою з альтернативою 1,927 млн грн застави: ВАКС обрав запобіжний захід керівнику Служби автодоріг Миколаївської області, викритому напередодні САП та НАБУ на отриманні 300 тис. грн та 90 тис. доларів неправомірної вигоди», - говориться у повідомленні.

    Як відомо, начальника Служби автомобільних доріг Миколаївської області Андрія Максименка у середу затримали в Одесі співробітники Національного антикорупційного бюро.

    Детективи Національного бюро за погодженням із САП 12 вересня повідомили керівнику Служби автомобільних доріг у Миколаївській області про підозру в отриманні у поєднанні з вимаганням 300 тис. грн та 90 тис. дол. неправомірної вигоди.

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