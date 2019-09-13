Головного дорожника Миколаївщини арештували із заставою у майже два мільйони

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Керівник Служби автодоріг Миколаївської області був викритий на хабарництві Фото: НАБУ

Начальника Служби автомобільних доріг Миколаївської області Андрія Максименка затримали у середу в Одесі

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід керівнику Служби автодоріг Миколаївської області, якого напередодні затримали за хабарництво.

Про це 13 вересня повідомляється на сторінці НАБУ у Facebook.

«Тримання під вартою з альтернативою 1,927 млн грн застави: ВАКС обрав запобіжний захід керівнику Служби автодоріг Миколаївської області, викритому напередодні САП та НАБУ на отриманні 300 тис. грн та 90 тис. доларів неправомірної вигоди», - говориться у повідомленні.

Як відомо, начальника Служби автомобільних доріг Миколаївської області Андрія Максименка у середу затримали в Одесі співробітники Національного антикорупційного бюро.

Детективи Національного бюро за погодженням із САП 12 вересня повідомили керівнику Служби автомобільних доріг у Миколаївській області про підозру в отриманні у поєднанні з вимаганням 300 тис. грн та 90 тис. дол. неправомірної вигоди.