В НАБУ розповіли про хабарі, які вимагав головний дорожник Миколаївщини
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу
Детективи Національного бюро за погодженням із САП 12 вересня повідомили керівнику Служби автомобільних доріг у Миколаївській області про підозру в отриманні у поєднанні з вимаганням 300 тис. грн та 90 тис. дол. неправомірної вигоди.
Про це повідомляє пресслужба НАБУ.
Дії посадовця кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України.
Слідство встановило, що в серпні підозрюваний висунув вимогу і отримав 300 тис. грн від приватної компанії за сприяння в перерахуванні їй майже 4,62 млн грн як оплати за фактично виконаний ремонт дороги Н-11 Дніпро-Миколаїв.
«Менше ніж за місяць потому підозрюваний повторно висунув вимогу з одержання частини коштів, сплачених підконтрольною йому державною установою приватному підприємству, цього разу у сумі 90 тис. дол. Під час одержання цих коштів очільника Служби автодоріг у Миколаївській області було затримано на гарячому за підозрою у вчиненні злочину», - заявили в НАБУ.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.
Раніше повідомлялося, що начальника Служби автомобільних доріг Миколаївської області Андрія Максименка у середу затримали в Одесі співробітники Національного антикорупційного бюро.