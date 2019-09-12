В НАБУ розповіли про хабарі, які вимагав головний дорожник Миколаївщини



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Максименка затримали в середу в Одесі Фото: НАБУ

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу

Детективи Національного бюро за погодженням із САП 12 вересня повідомили керівнику Служби автомобільних доріг у Миколаївській області про підозру в отриманні у поєднанні з вимаганням 300 тис. грн та 90 тис. дол. неправомірної вигоди.

Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Дії посадовця кваліфіковано за ч. 4 ст. 368 КК України.

Слідство встановило, що в серпні підозрюваний висунув вимогу і отримав 300 тис. грн від приватної компанії за сприяння в перерахуванні їй майже 4,62 млн грн як оплати за фактично виконаний ремонт дороги Н-11 Дніпро-Миколаїв.

«Менше ніж за місяць потому підозрюваний повторно висунув вимогу з одержання частини коштів, сплачених підконтрольною йому державною установою приватному підприємству, цього разу у сумі 90 тис. дол. Під час одержання цих коштів очільника Служби автодоріг у Миколаївській області було затримано на гарячому за підозрою у вчиненні злочину», - заявили в НАБУ.

Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Раніше повідомлялося, що начальника Служби автомобільних доріг Миколаївської області Андрія Максименка у середу затримали в Одесі співробітники Національного антикорупційного бюро.