НАБУ затримало в Одесі головного дорожника Миколаївщини



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Затримання Максименка в Одесі Фото: 7 канал

За попередньою інформацією, Максименка підозрюють у вимаганні значного хабара у компанії «Ростдорстрой»

Начальника Служби автомобільних доріг Миколаївської області Андрія Максименка у середу затримали в Одесі співробітники Національного антикорупційного бюро.

Затримання відбулося біля готелю «Юність» на розі Французького бульвару та вулиці Академічної.

За попередньою інформацією, Максименка підозрюють у вимаганні значного хабара у компанії «Ростдорстрой».

До слова, у Миколаївській області затримали депутата однієї з міських рад за отримання хабара у 15 тис. дол.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду адмінпротокол стосовно в.о. голови Державного агентства автомобільних доріг України Славоміра Новака.

За даними НАЗК, за результатами повної перевірки декларації в.о. голови Укравтодору за 2017 рік Нацагентство встановило декларування недостовірних відомостей на суму понад 100 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. У декларації посадовець недостовірно вказав вартість автомобіля та суму коштів, розміщених на банківських рахунках.

Джерело: Думская