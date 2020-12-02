Головою Рівненської обласної ради став представник «Європейської солідарності»

На пленарному засіданні новообраний голова Сергій Кондрачук прийняв присягу

Головою Рівненської обласної ради став представник партії «Європейська солідарність», керівник Секретаріату Рівненської організації партії Сергій Кондрачук.

Як повідомляється на сайті Євросолідарості, сьогодні, 2 грудня, на першій сесії облради восьмого скликання його кандидатуру підтримали 35 депутатів.

На пленарному засіданні новообраний голова прийняв присягу та подякував усім за підтримку.

«Вчора Львівщина, а сьогодні Рівненщина чітко засвідчили, що ці «зелені» експерименти над нашою країною, дасть Бог, врешті зупиняться, і ми рухатимемося у правильному напрямку», – зазначив Сергій Кондрачук.

За часів президентства Петра Порошенка протягом 2015-2019 рр. Сергій Кондрачук очолював Здолбунівську райдержадміністрацію.

Загалом у Рівненській обласній раді інтереси жителів краю представлятимуть 14 депутатів від «ЄС»: Світлана Богатирчук-Кривко, Віталій Гайдукевич, Олександр Дехтярчук, Сергій Кокорський, Олена Корень, Сергій Кондрачук, Олександр Набочук, Ярослава Острожчук, Володимир Петрів, Олександр Процюк, Катерина Самардак, Андрій Сорока, Андрій Усач, Василь Яніцький.

На місцевих виборах 25 жовтня партія «Європейська солідарність» у Рівненській області отримала перший результат – 21,88%.

22 листопада міським головою Рівного був обраний кандидат від «Європейської солідарності» Олександр Третяк.

Як відомо, вчора, 1 грудня, представниця «Європейської солідарності» Ірина Гримак була обрана головою Львівської обласної ради.