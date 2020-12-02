Сюрпризи місцевих виборів. Охендовський став депутатом Дніпропетровської облради

Про нинішню діяльність Михайла Охендовського з публічних джерел наразі майже нічого невідомо

У січні 2020 року Антикорупційна прокуратура закрила справу проти Охендовського

Колишній очільник Центрвиборчкому, який фігурує в скандальній справі про «чорну бухгалтерію» Партії регіонів Михайло Охендовський обраний депутатом Дніпропетровської обласної ради від Блоку Вілкула «Українська перспектива». У списках кандидатів Охандовський значиться як адвокат із Києва.

Новий склад Дніпропетровської обласної ради планує зібратися на першу сесію на початку грудня. Однак дату ще не оголошено. Напередодні, 1 грудня, у Дніпропетровській облраді новообраних депутатів зібрали, щоб навчити голосувати. В рамках установчої сесії буде оголошений новий склад облради, обрано голову обласної ради та його заступників.

Зазначимо, що за результатами місцевих виборів до обласної ради зайшли наступні політичні сили:

22,92% «Слуга Народу»

20,31% «ОПЗЖ»

12,62% «Пропозиція»

11,82% Блок Вілкула «Українська перспектива»

9,06% «Європейська солідарність»

5,95% «Громадська сила»

5,12% «Батьківщина»

Зазначимо, що цього року про Охендовський ЗМІ майже не згадували і він сам намагався ніде не «світитися». У січні 2020 року стало відомо, що Антикорупційна прокуратура закрила справу проти Охендовського.

У 2019 році Охендовський балотувався до Верховної Ради від партії «Опозиційний блок». У списку він був 34 і не пройшов до парламенту.

У ЦВК Охендовський пропрацював цілих 14 років, п’ять з яких – на посаді голови, чотири – у складі комісії з простроченими повноваженням. Двічі, у 2004 і 2007 роках, його повторно призначали членом ЦВК того ж дня, коли парламент заявляв про недовіру органу і звільняв увесь його склад. У 2007 обраний до комісії за квотою Партії регіонів.Прізвище Охендовського вже 4 роки не віддільне від справи про «чорну бухгалтерію» Партії регіонів.

У грудні 2016 року Антикорупційна прокуратура оголосила підозру Охендовському в отриманні хабарів на 1,2 млн гривень, що зафіксовано в «чорній бухгалтерії» Партії регіонів. Зазначалося, що справжність підписів ексглави ЦВК в «амбарний книзі» Партії регіонів підтвердили дві експертизи.

Суд обрав Охендовському запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання.

У червні 2017 року САП повідомила про тимчасове призупинення розслідування у справі Охендовського. У САП обіцяли поновити розслідування після виконання запитів відомства про міжнародно-правову допомогу.

3 квітня 2018 року Солом'янський райсуд Києва скасував постанову керівника САП Назара Холодницького про призупинення розслідування у справі проти Охендовського. 24 квітня за рішенням Солом’янського райсуду САП відновила слідство у справі Охендовського.

Однак 25 квітня 2018 року САП знову зупинила слідство у справі Охендовського.

Сам Охендовський у новинах особливо не з’являється. Донедавна про нинішню діяльність Охендовського з публічних джерел майже нічого було невідомо.

Наприкінці 2019-го Охендовського помітили у документальному фільмі адвоката Трампа Рудольфа Джуліані, який в розпал історії з імпічментом свого шефа приїхав в Україну збирати інформацію про «поганих демократів». У стрічці ексочільник ЦВК зіграв роль критика незручної для лідера США «амбарної книги».