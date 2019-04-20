У Запорізькій області впіймали на хабарі двох поліцейських
-
Розсилка
Затримані поліцейські змушували місцевого підприємця, який займається торгівлею металобрухтом, щомісячно платити їм вісім тис. гривень
У Запорізькій області співробітники територіального управління Державного бюро розслідувань (ДБР) затримали за хабар заступника начальника, а також оперуповноваженого Пологівського районного управління Нацполіції. Про це повідомляє прес-службу ДБР.
У ДБР заявили, що за попередньою інформацією, затриманні правоохоронці намагались отримати від місцевого підприємця, який займається торгівлею металобрухтом, щомісячну плату у розмірі 8 тис. гривень.
«Правоохоронці підрахували, що за попередні 3 місяці, тобто, з січня 2019 по березень 2019 року, підприємець вже «заборгував» їм 24 тисячі гривень, ще 8000 - зa повернення раніше вилученого металобрухту. Таким чином їм мали заплатити одразу 40 тисяч гривень», - повідомили в ДБР.
У даний час вирішується питання про повідомлення підозри правоохоронцям за ч.3 ст. 368 (Вимагання неправомірної вигоди службовими особами) Кримінального кодексу України. Підозрюваним загрожує строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна.
Як повідомлялося, співробітника Південноукраїнського національного педагогічного університету затримали під час отримання хабара.