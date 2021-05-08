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    Голову ОТГ на Київщині, що раніше судив євромайданівців, спіймали на хабарі

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    У соцмережах повідомлялось, що разом із селищним головою було затримано і його спільників - Голову ОТГ на Київщині, що раніше судив євромайданівців, спіймали на хабарі
    У соцмережах повідомлялось, що разом із селищним головою було затримано і його спільників
    Фото: 24tv.ua

    На голову Димерської громади Володимира Підкурганного висував штаб «Слуги народу» на чолі з Олександром Дубінським

    Голову Димерської теиторіальної громади, що у Вишкородському районі на Київщині, представника партії «Слуга народу» Володимира Підкурганного було затримано під час отримання хабара. Про це повідомляє сайт «24 каналу» з посиланням на СБУ.

    Також в соцмережах повідомлялось, що разом із селищним головою було затримано і його спільників. Втім, деталі наразі невідомі.

    Про Підкурганного відомо, що у 2019 році він очолював виборчий штаб народної депутатки від «Слуги народу» Ольги Василевської-Смаглюк.

    Сама ж Василевська-Смаглюк пише у своєму телеграм-каналі, що винуватість або невинуватість Підкурганного визначить суд. Також вона додала, що його кандидатуру на голову Димерської ОТГ від «Слуги народу» затверджувала політрада та обласний штаб, очолюваний Олександром Дубінським.

    Затриманий – колишній суддя. Він з 2010 року працював у Вишгородському районному суді Київської області. Однак його було звільнено у 2017 році за незаконні рішення у справах Майдану. За даними Вищої ради правосуддя, суддя Підкурганний безпідставно штрафував майданівців, через що за заявою голови «Української спілка Автомайдан» проти нього було порушено кримінальну справу.

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    Теги: СБУ партії Київщина суддя автомайдан правосуддя партія Слуга народу Олександр Дубінський
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