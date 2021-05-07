«Українське бидло, угомонись». Дочка судді Печерського суду закликала змиритися, що Крим російський (відео 18+)

Дівчина в нецензурній формі заявила, що Україні не вдасться повернути окупований Крим

Донька судді Печерського суду Києва Крістіни Константінової та керівника відділу з розслідування справ Майдану в ДБР Анатолія Тарасюка записала відео, де закликала українців змиритися з російською окупацією Криму. Дівчина навчається в Київському національному університеті імені Тараса Шевченка.

Зазначається, що відео дочка судді зробила перед походом на пляж. Приводом для відеозвернення став інцидент із приїздом російського репера Басти до Києва, її «улюбленого виконавця».

Так, 20-річна Настя назвала тих, хто виступав за заборону в’їзду Басти в Україну, «українським бидлом». Також дівчина заявила, що Україні не вдасться повернути окупований Крим.

«Басті щось доказують, розповідають, що Крим наш. Не дає людині відпочити наше бидло українське… Вгомоніться. Він артист й те, що він виступав у Криму, нічого не значить. Він (Крим) уже не наш, змиріться з цим», – сказала вона.

Потім дівчина образила українців і назвала народ «бидлом та ганьбою». На думку студентки, в Україну давно не приїжджають «нормальні виконавці».

«Кого нам слухати? Наше українське ла**о слухати? Я не можу, у мене вуха в’януть від цього ла**а. Просто дикуни», – додала Анастасія.

У Центрі протидії корупції розповіли детальніше про матір дівчини. «Суддя Константінова відправила під домашній арешт Філімонова й Ратушного, які протестували на Банковій, а раніше дозволяла обшуки в Автомайдані. Звісно, що доброчесна, заробляє 1 млн грн на рік. А донька вчиться на юридичному факультеті й теж у майбутньому може стати суддею. Як вам сімейка?», – йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що до України приїхав на гастролі російський репвиконавець Баста, якому раніше було заборонено в'їжджати в Україну через незаконне відвідування окупованого Криму.

У центрі Києва охорона російського репера напала на чоловіка через запитання про Крим.