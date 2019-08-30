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    Гончарук вважає правильними реформи Супрун і Гриневич

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    <p>Подальші плани щодо медичної та освітньої реформ Гончарук пообіцяв приблизно за місяць</p> - Гончарук вважає правильними реформи Супрун і Гриневич

    Подальші плани щодо медичної та освітньої реформ Гончарук пообіцяв приблизно за місяць

    Як були втілені реформи, подивляться всередині міністерств, зазначив новий прем'єр

    Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що нові міністри перевірять механізми імплементації освітньої і медичної реформ.

    Про це Гончарук сказав у п’ятницю журналістам, коли у прем’єра запитали, які зміни і реформи попередників він вважає правильними, і їх потрібно продовжувати, а які реформи потребують кардинального перезавантаження.

     «Медична реформа - це однозначно правильна історія. Реформа освіти, нова українська школа - однозначно правильна історія. Є питання менеджменту, звичайно. Ідея правильна, але, як вони були втілені, ми зараз подивимось всередині міністерств», - зазначив прем'єр.

    «По-чесному. Коли ти розумієш замисел, гроші ходять за дитиною, гроші ходять за пацієнтом - це дуже правильні речі. Правильні механізми фінансування. Коли людина має свого конкретного лікаря, коли держава платить за ці послуги. Це дуже правильні речі. Це ефективність, шлях до ефективності. Це також стимулює конкуренцію. Але наскільки якісно відбувалась імплементація, як менеджерувалась (керувалась, - ред.) ця історія, ми подивимось», - зауважив Гончарук.

    Він підкреслив, що наразі не хоче давати оцінок. «У цих сферах є нові міністри, і я думаю, що базуючись зокрема на їхні оцінки, наші плани щодо цих двох реформ ви отримаєте дуже швидко. Думаю, приблизно за місяць», - повідомив прем’єр.

    Нагадаємо, на засіданні 29 серпня парламент призначив міністром охорони здоров’я Зоряну Черненко, а міністром освіти стала Ганна Новосад.

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    Джерело: Українська правда

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