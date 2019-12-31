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    Гонконг зустрічає Новий рік масовими протестами

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    Гонконг зустрічає Новий рік масовими протестами - Гонконг зустрічає Новий рік масовими протестами
    Гонконг зустрічає Новий рік масовими протестами
    Фото: відеотрасляція Reuters

    Тисячі людей в особливому адміністративному районі Китаю вимагають

    Тисячі мешканців Гонкогу зустрічають Новий рік на вулиці під час масових протестів, які тривають з червня 2019 року, повідомляє УНІАН

    Вони почалися через плани влади дозволити екстрадицію в Китай. Пізніше відповідний закон був скасований, проте мітинги не закінчилися, протестувальники вимагають демократичних реформ, загального виборчого права і відставки пропекінської голови адміністрації Керрі Лам. В кінці листопада в Гонконзі відбулися місцеві вибори в районні ради, опозиція перемогла з величезним відривом за рекордної явки. Раніше ради контролювали пропекінські політичні сили.

    Як повідомлялося раніше, у ході акцій протесту 25 грудня у Гонконзі поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ.

    газ вибори закон
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