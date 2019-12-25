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    У світі

    Різдвяні протести у Гонконзі: поліція застосувала проти активістів сльозогінний газ

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    У кількох локаціях було зафіксовано офіцерів поліції, які заарештовували протестувальників - Різдвяні протести у Гонконзі: поліція застосувала проти активістів сльозогінний газ
    У кількох локаціях було зафіксовано офіцерів поліції, які заарештовували протестувальників
    Фото: South China Morning Post

    Місцеві медичні служби повідомили, що близько 25 людей були госпіталізовані з травмами, які отримали під час протистоянь

    У ході акцій протесту 25 грудня у Гонконзі поліція застосувала проти демонстрантів сльозогінний газ.

    Про це повідомляє South China Morning Post.

    «Антиурядові протестувальники вийшли на вулиці Гонконгу та знову зібралися біля торговельних центрів у день святкування Різдва. Поліція під час зіткнення використала сльозогінний газ та перцевий спрей, як і напередодні ввечері, на тлі насильства та вандалізму на вулицях міста», - йдеться у повідомленні.

    У кількох локаціях було зафіксовано офіцерів поліції, які заарештовували протестувальників. Місцеві медичні служби повідомили, що близько 25 людей були госпіталізовані з травмами, які отримали під час протистоянь, протягом вівторка та ранку середи.

    Глава адміністрації Гонконгу Керрі Лам висловила розчарування поведінкою протестувальників у Різдвяний Святвечір, заявивши, що багато людей, серед яких туристи, які приїздять у Гонконг, засмучені поведінкою «групи безрозсудних та егоїстичних заколотників», які зіпсували свято.

    Нагадаємо, вчора у Гонконзі відбулися нові зіткнення силовиків і демонстрантів.

    Раніше у Гонконзі затримали п'ятьох підлітків за підозрою в співучасті у справі вбивства 70-річного чоловіка під час протестів.

    Нагадаємо, у Гонконзі 8 грудня пройшла наймасовіша за останні місяці акція протесту.

    акція протест активісти Гонконг поліція
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