Google створив сайт для подорожей, де є маршрути Україною



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Google показує туристам інформаційне зведення про місто, список цікавих місць, рекомендовані маршрути на день/тиждень, а також вартість готелів і завантаженість локації

Компанія Google на порталі «Подорожі» об'єднала свої тревел-проекти: додаток Google Trips, сервіс пошуку квитків і готелів, рекомендації для мандрівників.

Маршрути зібрані по локаціях і таргетуються індивідуально. Наприклад, українські користувачі можуть побачити плани подорожей в Дніпро, Одесу, Львів та інші міста. При кліку на місце, Google показує інформаційне зведення про місто, список цікавих місць, рекомендовані маршрути на день/тиждень, а також вартість готелів і завантаженість локації.

Крім того, є секція з призначеним для користувача контентом: туди потрапляють найпопулярніші відео про подорожі в місто. Наостанок - інші рекомендації. Наприклад, сервіс вибирає кілька міст для тривалої подорожі (наприклад, «Київ, Львів та Одеса - 7 днів»).

У вкладці збоку можна вибрати квитки на літак і забронювати готелі.

Вибравши подорож через сайт «Подорожі», стежити за прогресом можна в мобільному додатку Google Trips. Також в Google повідомили, що незабаром інтегрують нові функції і в Google Maps.

Нагадаємо, провідна американська газета «The Washington Post» рекомендувала місто Львів як обов’язкову локацію для відвідин в Україні.

Джерело: ain.ua