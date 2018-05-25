Горбатюк розказав, як Луценко гальмував «справу Манафорта» заради Джавелінів

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Сергій Горбатюк

Після статті в New York Times Генпрокуратура «згадала» про «справу Манафорта»

Начальник Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк стверджує, що декілька справ, де фігурує Пол Манафорт, з волі керівництва ГПУ з листопада 2017 року не розслідувалися. Про це Горбатюк розказав в інтерв'ю «Главкому».

На сьогодні, після статті в New York Times, доручення на розслідування цих справ вcе ж видане керівництвом нашим слідчим. Тобто перешкоди з 5 травня усунуті.

Як початку травня New York Times надрукувала матеріал про те, що Україна відклала у довгий ящик справи проти Пола Манафорта.

«В Україні, де чиновники бояться образити президента США Дональда Трампа, справою Манафорта тепер особливо не переймаються. Чотири епізоди, у яких фігурує Манафорт, колишній голова виборчого штабу Трампа, були фактично заморожені генеральним прокурором України», - йшлося у матеріалі.

«Ці справи є занадто чутливими для країни, яка глибоко залежить від фінансової та військової підтримки США. Українські політики чудово усвідомлюють небажання Трампа, аби відбувалось подальше розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо можливих зв'язків передвиборчої команди нинішнього господаря Білого Дому з Росією», - зауважило видання.