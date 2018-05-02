The New York Times: Україна заморозила справу, де фігурує Манафорт, аби не дратувати Трампа

Київ отримав американські ракети і припинив співпрацю зі спецпрокурором Мюллером?

Колишнього керівника виборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта американське правосуддя звинувачує у відмиванні грошей та фінансових шахрайствах. Впродовж десяти років відомий політконсультант працював на проросійську Партію регіонів в Україні, від якої отримував неофіційні виплати. Однак в Україні, де чиновники бояться образити президента США

Колишній керівник виборчого штабу Дональда Трампа Пол Манафорт (по центру)

Київ отримав американські ракети і припинив співпрацю зі спецпрокурором Мюллером?

Колишнього керівника виборчого штабу Дональда Трампа Пола Манафорта американське правосуддя звинувачує у відмиванні грошей та фінансових шахрайствах. Впродовж десяти років відомий політконсультант працював на проросійську Партію регіонів в Україні, від якої отримував неофіційні виплати.

Однак в Україні, де чиновники бояться образити президента США Дональда Трампа, справою Манафорта тепер особливо не переймаються. Чотири епізоди, у яких фігурує Манафорт, колишній голова виборчого штабу Трампа, були фактично заморожені генеральним прокурором України.

Ці справи є занадто чутливими для країни, яка глибоко залежить від фінансової та військової підтримки США. Українські політики чудово усвідомлюють небажання Трампа, аби відбувалось подальше розслідування спецпрокурора Роберта Мюллера щодо можливих зв'язків передвиборчої команди нинішнього господаря Білого Дому з Росією.

Рішення про припинення розслідування було прийнято саме у той делікатний для України момент, коли адміністрація Трампа виходила на фінішну пряму щодо своїх остаточних планів про продаж Києву «Джавелінів» - протитанкових ракетних комплексів.

Державний департамент видавав ліцензію на експорт ракет 22 грудня, 2 березня Пентагон оголосив про остаточне схвалення продажу 210 ракет «Джавелінів» та 35 пускових установок. Наказ про припинення розслідування проти Манафорта з’явився на початку квітня.

Народний депутат Володимир Ар'єв, соратник президента Петра Порошенка, повідомив, що Київ має намір відкласти у довгий ящик розслідування щодо Манафорта.

«У будь-якому випадку ми намагатимемось не дратувати американських високопосадовців, - сказав він. - Ми не повинні псувати стосунки з адміністрацією (Трампа, - «Главком»)».

Українські слідчі відстежували гроші, виплачені Манафорту та нью-йоркській юридичній фірмі Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom членами політичної партії Віктора Януковича, проросійського президента України, який був скинутий у результаті вуличних протестів та втік з країни у 2014 році. Манафорт тривалий час був радником Януковича, працював з ним, щоб відбілити його імідж та допомогти йому виграти вибори у 2010 році.

Петро Порошенко та Дональд Трамп

Новий постреволюційний уряд призначив спеціального прокурора (мова про Сергія Горбатюка, «Главком») для виявлення корупції в колишній адміністрації. До кінця минулого року Горбатюк відкрив близько 3000 справ, у тому числі чотири, пов'язані з послугами Манафорта, наданими колишньому президенту та його політичній партії.

Наказ, виданий в квітні, заблокував ці чотири розслідування. Справу не було закрито, сказано в повідомленні Генеральної прокуратури, однак Горбатюку заборонили подальший збір доказів та проведення допитів свідків.

«У нас немає повноважень продовжувати розслідування», - визнав Горбатюк.

Один з епізодів стосувався єдиної виплати Манафорту у розмірі $750 тис. від української компанії. Це була частина багатомільйонних переказів американцю від українських політиків, йдеться в обвинувальному документі, який прокурор Мюллер подав у федеральний суд Вашингтона та Вірджінії. До того, як справа була заморожена, прокурори надали суду відповідні записи на підтвердження виплат з українських банків.

Інший епізод стосується колишнього голови Комітету Верховної Ради у закордонних справах Віталія Калюжного, який підписав дев'ять з 22 повідомлень, призначених для пана Манафорта, в секретній обліковій книжці (мова про скандальну «чорну бухгалтерію», знайдену у покинутому маєтку Януковича, «Главком»), виявленій після революції 2014 року. Йдеться про здійснення виплат Манафорту на загальну суму в $12,5 млн.

Рукописний бухгалтерський документ, названий в Україні «чорною бухгалтерією Партії регіонів», є доказовою базою для розслідування корупції у тодішньому уряді. Манафорт відхрещується від отримання «чорних» виплат від партії, а його прес-секретар припустив, що книга може бути підробкою.

Інші два випадки стосувалися компанії Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP, що готувала доповідь за участю Манафорта, у якій йшлося про відбілювання політично мотивованого арешту та ув'язнення головного конкурента Януковича Юлії Тимошенко.

За два місяці до того, як українська влада заморозила ці справи, Горбатюк звернувся до офісу Мюллера з офіційною пропозицією щодо співпраці шляхом обміну свідченнями та висновками. За словами Горбатюка, він надіслав листа у січні та не отримав відповіді, але пропозиція втратила силу, оскільки він більше не вповноважений проводити це розслідування.

Проте записи, що містяться в «амбарній книзі», підтверджують підозри Мюллера щодо відмивання грошей та несплату податків Манафортом, заявив Сергій Лещенко, депутат, який уважно стежить за розслідуванням. Записи вказують, наприклад, на надходження з України платежів кіпрській компанії Global Highway Limited, яка також фігурувала в обвинувальному висновку Мюллера. Компанія оплатила рахунки Манафорта на сотні тисяч доларів у магазині люксового одягу та в антикварному магазині в Нью-Йорку.

Ще одним кроком, який Україна зробила, аби перешкодити розслідуванню Мюллера, став дозвіл українських правоохоронців виїхати до РФ потенційному свідку можливої змови між командою Трампа та Росією, таким чином, свідок став недоступним для допиту.

Віктор Янукович

У спецпрокурора з’ясували, що колишній офіс-менеджер Манафорта у Києві Костянтин Килимник має зв’язки із російською розвідкою. Килимник також перебував під слідством в Україні через звинувачення у шпіонажі, однак, попри це у червні 2017 року він безперешкодно зміг виїхати з країни. Під час виборчої кампанії Килимник двічі зустрічався з Манафортом. Минулого грудня американський суд заявив, що Килимник «наразі знаходиться у Росії».

Тим часом у департаменті Мюллера не слабшає зацікавленість у зв’язках Манафорта з Росією. Серед запитань, які Мюллер хотів би поставити Трампу, згідно зі списком, наданим адвокатам президента, було таке: «Що ви знали про будь-яку підтримку вашої кампанії Росією, яка дозволяла потенційне втручання у вибори, у тому числі за участю Манафорта?»

У Києві ж придбання ракет розглядалось як політична перемога президента Порошенка, як ознака американської підтримки у війні на сході України проти сепаратистів, підтримуваних Росією, та запобігання загрозі широкомасштабного наступу РФ. Після того, як країна 30 квітня оголосила, що отримала ракети, Порошенко написав у Facebook: «довгоочікувана зброя прибула до української армії».

Окрім ракет український уряд щорічно отримує від США $600 млн допомоги. На запит про коментар Адміністрація Порошенка у вівторок не відповіла.

Давид Сакварелідзе, колишній заступник Генерального прокурора, який нині перебуває в опозиції, сказав, що не вірить, що генеральний прокурор координував свої дії з будь-ким у Сполучених Штатах, зупиняючи розслідування в Україні або що це було qui pro quo (послуга за послугу, - «Главком») для продажу ракет.

Українські політики, за його словами, самостійно дійшли висновку, що будь-яка допомога в переслідуванні Манафорта може призвести до гніву Трампа.

«Ви можете собі уявити, - пояснює Сакварелідзе, - що Трамп пише в Twitter: «Сполучені Штати не збираються підтримувати корумпованих пострадянських лідерів, в тому числі і в Україні». Це буде кінець для нього».

Ще влітку член українського парламенту Андрій Деркач ініціював розслідування щодо витоків у ЗМІ інформації про справу Манафорта в Україні, заявивши, що вони піддають ризику життєво необхідну допомогу США Україні. Він відкрито виступав проти будь-якого сприяння з боку України у розслідуванні спецпрокурора Мюллера.

На думку Деркача, Україна дуже ризикуватиме, якщо допоможе в тому, що депутат, називав «політизоване розслідування Сполучених Штатів». За його словами, в Україні «кожен боїться цієї справи».

Джерело: The New York Times