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    Горбатюк розповів про перевірку щодо Портнова

    ГПУ перевіряє інформацію щодо контролю тих підрозділів, які очолював Портнов
    Перебіг розслідування щодо екс-чиновника адміністрації президента Віктора Януковича, Андрія Портнова наразі не можна озвучувати, бо ще немає підозри. Зараз триває перевірка інформації щодо контролю тих підрозділів, які очолював Портнов, над судами. Про це в ефірі програми на телеканалі ZIK заявив Сергій Горбатюк, відповідаючи на запитання, до яких
    • Вчора, 23:58
    • Розсилка
    Сергій Горбатюк
    Сергій Горбатюк

    ГПУ перевіряє інформацію щодо контролю тих підрозділів, які очолював Портнов

    Перебіг розслідування щодо екс-чиновника адміністрації президента Віктора Януковича, Андрія Портнова наразі не можна озвучувати, бо ще немає підозри. Зараз триває перевірка інформації щодо контролю тих підрозділів, які очолював Портнов, над судами.

    Про це в ефірі програми на телеканалі ZIK заявив Сергій Горбатюк, відповідаючи на запитання, до яких злочинів проти Євромайдану причетний Портнов.

    «Зараз триває перевірка стосовно інформації, яка була в ЗМІ щодо контролю Адміністрації Президента і зокрема тих підрозділів, які очолював Портнов, над судами. Тобто це і надання вказівок судам на арешт майданівців, на переслідування автомайданівців», – зазначив прокурор.

    Зокрема він додав, що конкретики не може розповісти, тому що ці розслідування ще не відобразились у повідомленні про підозри, тобто не сформульовано обвинувачення, відповідно не зібрано достатньо доказів, які вказують на причетність.

    «І крім того кожен із високопосадовців, який тим чи іншим чином приймав участь у тих подіях, коментував якісь події, перевіряється на можливу причетність до організації протидії протестним акціям», – прокоментував Горбатюк. 

    Нагадаємо, екс-чиновник адміністрації президента Віктора Януковича, юрист Андрій Портнов консультує головного редактора інтернет-видання «Страна.ua» Ігоря Гужву стосовно отримання ним політичного притулку у Відні.

    ЗМІ Сергій Горбатюк розслідування
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