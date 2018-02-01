Горбатюк розповів про перевірку щодо Портнова
- Вчора, 23:58
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ГПУ перевіряє інформацію щодо контролю тих підрозділів, які очолював ПортновПеребіг розслідування щодо екс-чиновника адміністрації президента Віктора Януковича, Андрія Портнова наразі не можна озвучувати, бо ще немає підозри. Зараз триває перевірка інформації щодо контролю тих підрозділів, які очолював Портнов, над судами.
Про це в ефірі програми на телеканалі ZIK заявив Сергій Горбатюк, відповідаючи на запитання, до яких злочинів проти Євромайдану причетний Портнов.
«Зараз триває перевірка стосовно інформації, яка була в ЗМІ щодо контролю Адміністрації Президента і зокрема тих підрозділів, які очолював Портнов, над судами. Тобто це і надання вказівок судам на арешт майданівців, на переслідування автомайданівців», – зазначив прокурор.
Зокрема він додав, що конкретики не може розповісти, тому що ці розслідування ще не відобразились у повідомленні про підозри, тобто не сформульовано обвинувачення, відповідно не зібрано достатньо доказів, які вказують на причетність.
«І крім того кожен із високопосадовців, який тим чи іншим чином приймав участь у тих подіях, коментував якісь події, перевіряється на можливу причетність до організації протидії протестним акціям», – прокоментував Горбатюк.
Нагадаємо, екс-чиновник адміністрації президента Віктора Януковича, юрист Андрій Портнов консультує головного редактора інтернет-видання «Страна.ua» Ігоря Гужву стосовно отримання ним політичного притулку у Відні.