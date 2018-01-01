Соратник Януковича консультує Гужву щодо отримання притулку у Відні

У Відні головред «Страна.ua» вже подав документи щодо отримання політичного притулку

Екс-чиновник адміністрації президента Віктора Януковича, юрист Андрій Портнов консультує головного редактора інтернет-видання «Страна.ua» Ігоря Гужву стосовно отримання ним політичного притулку у Відні. Про це Портнов написав на своїй сторінці у Фейсбук. «Шостого січня співробітники Генеральної прокуратури забули звернутися до



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Ігор Гужва

У Відні головред «Страна.ua» вже подав документи щодо отримання політичного притулку

Екс-чиновник адміністрації президента Віктора Януковича, юрист Андрій Портнов консультує головного редактора інтернет-видання «Страна.ua» Ігоря Гужву стосовно отримання ним політичного притулку у Відні.

Про це Портнов написав на своїй сторінці у Фейсбук.

«Шостого січня співробітники Генеральної прокуратури забули звернутися до суду з проханням продовжити цей запобіжного заходу керівнику головного опозиційного видання України «Страна.ua» Ігорю Гужві. Він легально прибув до Відня, де звернувся до австрійської влади з проханням про надання політичного притулку. Ми зібрали пакет документів, які доводять політично мотивоване вибіркове правосуддя щодо Ігоря, фальсифікацію його кримінальних справ і скоординовану роботу силовиків, керованих президентом Порошенко. Австрійська влада видала йому документ, який констатує його легальне перебування в Австрії після звернення за захистом і приступили до розгляду матеріалів», - написав Портнов.

«Портнов сказав, що буде допомагати і консультувати мене з усіх питань, пов'язаних з наданням політичного притулку», — сказав Гужва Громадському.

У Відні головред «Страна.ua» вже подав документи щодо отримання політичного притулку.

«Процедура максимум займає 15 місяців, може швидше. Мені видали документ, що свідчить, що моя заява прийняли до розгляду і весь цей час я зможу знаходиться в Австрії», — додав Гужва.

На питання про те, яким чином він продовжуватиме брати участь у слідстві проти нього, Гужва зазначив: «Я вибудовую свою стратегію захисту, консультуюся з адвокатом, тому поки не готовий говорити про свої плани».

Гужва обгрунтовує свій від'їзд тим, що кримінальні провадження проти нього є елементом тиску на редакцію видання.

«Я є тим важелем, через який можна чинити тиск з боку влади на нас (Страна.ua) — через кримінальні справи і загрози арешту», — додав він.

Раніше повідомлялося, що головний редактор інтернет-видання «Страна.ua» Ігор Гужва виїхав до Відня і попросив політичного притулку у влади Австрійської республіки.

Нагадаємо, 22 червня співробітники Нацполіції прийшли з обшуками до редакції інтернет-видання «Страна.ua».

Після цього генпрокурор Юрій Луценко заявив, що поліція затримала головного редактора «Страна.ua» Ігоря Гужву за хабарництво.

За інформацією генпрокурора, головний редактор вимагав $10 тис. За нерозміщення на сайті компромату на чинного політика.

Головний редактор видання «Страна.ua» Ігор Гужва визнав, що йому пропонували $20 тисяч. Він заявив, що кримінальну справу проти видання сфальсифіковано. За його словами, це сталося після критичної публікації про нардепа з фракції Радикальної партії Дмитра Лінька.

Шевченківський районний суд арештував головного редактора видання «Страна.ua» Ігоря Гужву строком на 60 діб з можливістю внесення застави 544 тис. грн. Прокуратура оскаржуватиме рішення суду в частині розміру застави.

27 червня Гужва вийшов із Лук'янівського СІЗО.

У серпні видання повідомило про нові обшуки в редакції та квартирах журналістів з боку СБУ.

Як відомо, СБУ знайшла в офісі видання Гужви секретні дані Міноборони.

Як відомо, Гужва у 2013 році створив медіахолдинг «Мультимедіа-інвест груп». До нього увійшли (одразу чи через певний проміжок часу) газета «Вєсті», журнал «Вєсті. Репортер», радіо «Вєсті», Перець FM, DJ FM, Best FM, телеканал UBR, телеканал «Захід новини», Вєсті.ua.

Гужва говорив про те, що є єдиним власником «Мультимедіа-інвест груп», і створює фірму на позикові кошти. Також він заявляв про те, що всі кошти, які належали йому, він вкладав у розвиток медіа-холдингу, хоча пізніше заявляв що не є інвестором проекту.

У квітні 2016 року відповідно до вимог закону про прозорість медіавласностібула опублікована структура власності. По ній основні активи належать київським компаніям «Айджі медіа Україна» і «Медіа інвест плюс». Власниками «Айджі медіа Україна» через кіпрський офшор MEDIA HOLDING VESTI UKRAINE є Денис Мозговий (80%) і ще один кіпрський офшор NEDERMAN LIMITED (20%), яким володіють та ж кіпрська компанія MEDIA HOLDING VESTI UKRAINE (20%) і Тетяна Александрова ( 80%). Компанією «Медіа інвест плюс» володіє той же кіпрський офшор NEDERMAN LIMITED (99%) і Тетяна Александрова (1%).