Госдеп відповів Луценку на заяву про «список людей, яких не треба чіпати»



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Генпрокурор Юрій Луценко дав інтерв'ю американському Hill.tv

У Держдепартаменті США повідомили, що заява Луценка – «відверта фальсифікація»

Генеральний прокурор України Юрій Луценко заявив в інтерв'ю американському телеканалу Hill.TV , що посол США в Україні Марі Йованович під час їх першої зустрічі нібито надала йому список осіб, яких ГПУ не повинна переслідувати.

«На жаль, на першій зустрічі посол США в Києві (Йованович) дала мені список людей, яких ми не повинні переслідувати», - сказав Луценко.

«Моя відповідь на це - це неприпустимо. Ніхто в цій країні, ні наш президент, ні наш парламент, ні наш посол, не зупинять мене від кримінального переслідування за вчинення злочину», - продовжив він.

Луценко також сказав, що ГПУ не отримала коштів на суму майже 4 мільйони доларів, які мала б виділити посольство США в Україні, заявивши, що «ситуація була досить дивною» і вказавши на той факт, що кошти були виділені, але «не отримані».

У Держдепартаменті США телеканалу повідомили, що заява Луценка – «відверта фальсифікація».

«Ми бачили повідомлення про звинувачення. В даний час Сполучені Штати не мають ніякої допомоги Генеральній прокуратурі, але раніше намагалися підтримати фундаментальну реформу сектора правосуддя, в тому числі в ГПУ, після Революції гідності 2014 року», - сказав представник Держдепу.

«Коли політична воля до справжніх реформ з боку генеральних прокурорів, що змінюють один одного, виявилася недостатньою, ми взяли на себе відповідальність перед американськими платниками податків і перенаправили допомогу на більш продуктивні проекти», - додав він.

У прес-службі Генпрокуратури підтвердили, що Луценко дійсно дав інтерв'ю Hill.TV.

«Вона (Йованович, - ред.) На зустрічі озвучила йому список людей, яких не можна переслідувати», - сказала прес-секретар генпрокурора Лариса Сарган.

На питання, чому тільки зараз Луценко зізнався в цьому, Сарган відповіла: «Тому що зараз у нього про це запитали».

За словами Сарган, в озвученому списку «не дві і не три прізвища, а більше». Серед них - представники законодавчої влади.

Раніше Йованович закликала українську владу звільнити голову Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назара Холодницького через те, що він «був спійманий на наданні консультацій підозрюваним про те, як уникнути відповідальності».

Джерело: news.liga.net