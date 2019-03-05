Холодницького треба звільнити – посол США



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький Фото: Главком

За словами дипломата, «всі елементи антикорупційної архітектури» мають бути присутні і працювати ефективно

Посол США в Україні Марі Йованович заявила, що необхідно замінити керівника Спеціальної антикорупційної прокуратури Назара Холодницького.

Про це посол зазначила у своєму виступі, повідомляється на сайті посольства Сполучених Штатів.

«Задля цілісності антикорупційних інституцій має бути замінений Спеціальний антикорупційний прокурор. Тому, хто був спійманий за наданням консультацій підозрюваним, як уникнути відповідальності по обвинуваченням у корупції, не можна довірити вести ці самі справи», - наголосила вона.

Посол додала, що щодо винних у корупції повинне проводитися розслідування, суд, і якщо провина доведена, вони мають потрапити за ґрати.

«Щоб так було, всі елементи антикорупційної архітектури мають бути присутні і працювати ефективно», - підсумувала Йованович.

Вона також заявила, що Кабінет міністрів України має провести повний аудит «Укроборонпрому» і розсекретити накази для подолання корупції в оборонній сфері.

Як повідомлялося, напередодні НАБУ затримало колишнього директора «Укрспецекспорту» і ще чотирьох чиновників за підозрою в розтраті 55 мільйонів гривень.

Слід додати, Турчинов скличе засідання РНБО щодо реформування «Укроборонпрому».

Президент України Петро Порошенко вимагає термінового розслідуванняоприлюднених фактів про нібито зловживання в «оборонці».

Зазначимо, що 5 березня Національне антикорупційне бюро після випуску нової серії розслідування журналістів за схемами в оборонному комплексі відкрило ще одну справу за кваліфікацією ч. 5 ст. 191 КК України.

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