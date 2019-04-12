ГПУ кличе на допит Рената Кузьміна, який у часи Януковича переслідував Луценка



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Колишній перший заступник генпрокурора Ренат Кузьмін часів президента Віктора Януковича

Прокурора часів Януковича хочуть бачити на допиті протягом 16-19 квітня у справі незаконного будівництва на території «Пуща-Водиця»

Генеральна прокуратура оприлюднила повістки на допит підозрюваного колишнього першого заступника генпрокурора Рената Кузьміна у кримінальному провадженні №42015000000001998, яке відкрито у вересні 2015 року.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на сайт ГПУ.

Кузьміна хоче бачити Головне слідче управління Генеральної прокуратури (Київ, Кловський узвіз, 36/1) 16-19 квітня.

Нагадаємо, що генпрокуратура здійснює процесуальне керівництво у кримінальному провадженні стосовно екс-прокурора Рената Кузьміна за підозрою у вчиненні правопорушень, передбачених статтями 364, 366, 197-1, 538, 209 КК України. Зокрема, розслідується самовільне протиправне захоплення державної земельної ділянки рекреаційного призначення площею 1,0457 га на території ДП «Комплекс відпочинку «Пуща-Водиця» Державного управління справами АП України у Києві, самовільне незаконне будівництво житлового будинку площею 1068 м кв та прилеглих споруд на цій ділянці, а також умисні дії з приховування вчинених злочинів та легалізації наведеного незаконно одержаного нерухомого майна.

У 2016 році суд арештував маєток Кузьміна (житловий будинок загальною площею 1068 кв м з підвалами, навісами і гаражем на 142 кв м, розташований на вул. Вишгородській, 150 (Межигірське лісництво).

З 20 червня 2014 року Ренат Кузьмін перебуває у всеукраїнському розшуку і суд дав дозвіл на його затримання з метою приводу. Водночас Кузьмін відомий як адвокат матері вбитого журналіста Олеся Бузини.

Як відомо, у 2010-2013 роках Ренат Кузьмін працював першим заступником генпрокурора.

Під керівництвом Рената Кузьміна були направлені до суду справи що колишнього міністра внутрішніх справ України Юрія Луценка за ч. 5 ст. 191 і ч. 3 ст. 365 КК України, ч. 1 ст. 367 КК України, колишнього заступника міністра охорони навколишнього природного середовища України Георгія Філіпчука за ч. 3 ст. 365 КК України, колишнього прем'єр-міністра України Юлії Тимошенко за ч. 3 ст. 365 КК України.

Також Кузьмін порушив кримінальну справу щодо колишнього президента України Леоніда Кучми за фактом перевищення влади і службових повноважень, що спричинило тяжкі наслідки щодо охоронюваних законом прав та інтересів громадян Георгія Ґонґадзе та Олексія Подольського, за ч. 3 ст. 166 КК України (в редакції КК України 1960 року).