ГПУ: конфіскація ФК «Металіст» перебуває на фінальній стадії
- Сьогодні, 03:52
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Міністерство юстиції має визначити відповідний орган або підприємство, на баланс якого треба передати всі об'єкти «Металіста»
Заступник генерального прокурора України Євген Єнін заявив, що конфіскація футбольного клубу «Металіст» і перехід його у власність держави знаходиться на фінальній стадії.
Через два місяці після рішення суду, Міністерство юстиції визначить державний орган або підприємство, на баланс якого буде переданий футбольний клуб, повідомляє «Інтерфакс-Україна».
«Конфіскація футбольного клубу «Металіст» знаходиться на фінальній стадії, оскільки відповідне рішення судів про конфіскацію вступило в силу вже більше двох місяців тому. Тепер Міністерство юстиції має визначити відповідний орган або підприємство, на баланс якого треба передати всі об'єкти, що належать футбольному клубу «Металіст», - заявив Єнін.
У грудні повідомлялося, що загальна сума боргів «Металіста» становить не менше 883,5 млн гривень.