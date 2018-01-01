ГПУ: конфіскація ФК «Металіст» перебуває на фінальній стадії

Міністерство юстиції має визначити відповідний орган або підприємство, на баланс якого треба передати всі об'єкти «Металіста»

Заступник генерального прокурора України Євген Єнін заявив, що конфіскація футбольного клубу «Металіст» і перехід його у власність держави знаходиться на фінальній стадії. Через два місяці після рішення суду, Міністерство юстиції визначить державний орган або підприємство, на баланс якого буде переданий футбольний клуб, повідомляє



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Емблема ФК «Металіст»

Міністерство юстиції має визначити відповідний орган або підприємство, на баланс якого треба передати всі об'єкти «Металіста»

Заступник генерального прокурора України Євген Єнін заявив, що конфіскація футбольного клубу «Металіст» і перехід його у власність держави знаходиться на фінальній стадії.

Через два місяці після рішення суду, Міністерство юстиції визначить державний орган або підприємство, на баланс якого буде переданий футбольний клуб, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

«Конфіскація футбольного клубу «Металіст» знаходиться на фінальній стадії, оскільки відповідне рішення судів про конфіскацію вступило в силу вже більше двох місяців тому. Тепер Міністерство юстиції має визначити відповідний орган або підприємство, на баланс якого треба передати всі об'єкти, що належать футбольному клубу «Металіст», - заявив Єнін.

У грудні повідомлялося, що загальна сума боргів «Металіста» становить не менше 883,5 млн гривень.