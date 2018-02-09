ГПУ: покарання за злочини проти Майдану відбуває одна людина

Тільки дві особи у справах Майдану отримали реальну міру покарання, а відбуває покарання одна людина

У справах Майдану покарання зараз відбуває одна людина, за чотири роки ухвалено 50 судових вироків. Про це у ефірі телеканалу «Еспресо» розповів начальник департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк. За його словами, за чотири роки ухвалено 50 судових вироків, 412 особам повідомлено про



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Євромайдан

Тільки дві особи у справах Майдану отримали реальну міру покарання, а відбуває покарання одна людина

У справах Майдану покарання зараз відбуває одна людина, за чотири роки ухвалено 50 судових вироків.

Про це у ефірі телеканалу «Еспресо» розповів начальник департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України Сергій Горбатюк.

За його словами, за чотири роки ухвалено 50 судових вироків, 412 особам повідомлено про підозру.

«На сьогодні за результатами розслідування й розгляду маємо 50 вироків. Тільки дві особи отримали реальну міру покарання, а відбуває покарання одна людина. 412 особам повідомлено про підозру, обвинувальні акти стосовно 258 осіб перебувають у суді», – зазначив Горбатюк.

Це не той результат, якого очікує суспільство, однак проведена «велика робота» для доведення злочинів, яка ще не закінчена, пояснив Горбатюк.

«Практично кожного тижня у нас чи повідомляється про підозри, чи завершується розслідування, чи направляються обвинувальні акти до суду», – сказав він.

Нещодавно ЗМІ повідомили, що прокурори, які судили майданівців з Вінниччини, зараз розслідують злочини проти Майдану.