ЗМІ: Прокурори, які судили майданівців з Вінниччини, сьогодні розслідують злочини проти Майдану

Прокурор Головко обвинувачував відразу кількох майданівців у різних судових справах, однак жодної цієї справи сьогодні неможливо знайти в Реєстрі судових рішень - ЗМІ

Журналісти Bihus.info виявили, що сьогодні розслідуваннями злочинів проти Майдану займаються ті самі прокурори, котрі чотири роки тому підтримували обвинувачення проти самих майданівців, пише Вежа. Про це йдеться в сюжеті, продемонстрованому вчора, 22 січня на каналі «24». Як приклад, журналісти взяли ситуацію з розслідуванням



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Затримання Миколи Пасічника у 2014 році, на День Соборності на вулиці Грушевського у Києві

Прокурор Головко обвинувачував відразу кількох майданівців у різних судових справах, однак жодної цієї справи сьогодні неможливо знайти в Реєстрі судових рішень - ЗМІ

Журналісти Bihus.info виявили, що сьогодні розслідуваннями злочинів проти Майдану займаються ті самі прокурори, котрі чотири роки тому підтримували обвинувачення проти самих майданівців, пише Вежа.

Про це йдеться в сюжеті, продемонстрованому вчора, 22 січня на каналі «24». Як приклад, журналісти взяли ситуацію з розслідуванням справи Миколи Пасічника – майданівця з Ладижина, Вінницької області, якому на момент затримання «Беркутом» на вулиці Грушевського у Києві було 72 роки.

Тоді обвинувачення проти Миколи Пасічника у суді підтримав молодий прокурор Павло Головко. Головко обвинувачував відразу кількох майданівців у різних судових справах, однак жодної цієї справи сьогодні неможливо знайти в Реєстрі судових рішень. Копії ухвал лишилися лише на руках у самих засуджених режимом та прокурором, майданівців.

Нині прокурор Головко є старшим слідчим Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України. Це саме той департамент, який і розслідує злочини проти Майдану. «Виходить, прокурор Головко буде розслідувати справу проти самого себе?», – задаються риторичним запитанням журналісти.

Молодий прокурор відмовився коментувати ситуацію ні телефоном, ні під час особистої зустрічі з кореспондентами, пославшись на прес-службу відомства.

Водночас начальник Департаменту спецрозслідувань Сергій Горбатюк знає про ситуацію та вважає, що це «їхня відповідальність» і прокуратура готова до «порції критики».

У свою чергу інші майданівці, проти яких підтримував обвинувачення прокурор Головко в часи Революції Гідності, шоковані такою ситуацією та не вірять, що в такому випадку злочини проти Майдану будуть розкриті.