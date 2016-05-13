ЗМІ: Прокурори, які судили майданівців з Вінниччини, сьогодні розслідують злочини проти Майдану
- Сьогодні, 14:39
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Прокурор Головко обвинувачував відразу кількох майданівців у різних судових справах, однак жодної цієї справи сьогодні неможливо знайти в Реєстрі судових рішень - ЗМІ
Журналісти Bihus.info виявили, що сьогодні розслідуваннями злочинів проти Майдану займаються ті самі прокурори, котрі чотири роки тому підтримували обвинувачення проти самих майданівців, пише Вежа.
Про це йдеться в сюжеті, продемонстрованому вчора, 22 січня на каналі «24». Як приклад, журналісти взяли ситуацію з розслідуванням справи Миколи Пасічника – майданівця з Ладижина, Вінницької області, якому на момент затримання «Беркутом» на вулиці Грушевського у Києві було 72 роки.
Тоді обвинувачення проти Миколи Пасічника у суді підтримав молодий прокурор Павло Головко. Головко обвинувачував відразу кількох майданівців у різних судових справах, однак жодної цієї справи сьогодні неможливо знайти в Реєстрі судових рішень. Копії ухвал лишилися лише на руках у самих засуджених режимом та прокурором, майданівців.
Нині прокурор Головко є старшим слідчим Департаменту спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України. Це саме той департамент, який і розслідує злочини проти Майдану. «Виходить, прокурор Головко буде розслідувати справу проти самого себе?», – задаються риторичним запитанням журналісти.
Молодий прокурор відмовився коментувати ситуацію ні телефоном, ні під час особистої зустрічі з кореспондентами, пославшись на прес-службу відомства.
Водночас начальник Департаменту спецрозслідувань Сергій Горбатюк знає про ситуацію та вважає, що це «їхня відповідальність» і прокуратура готова до «порції критики».
У свою чергу інші майданівці, проти яких підтримував обвинувачення прокурор Головко в часи Революції Гідності, шоковані такою ситуацією та не вірять, що в такому випадку злочини проти Майдану будуть розкриті.