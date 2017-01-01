ГПУ повідомила про підозру агенту НАБУ
- Сьогодні, 11:33
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Про підозру агентові НАБУ повідомлено 30 листопада
Генеральна прокуратура повідомила про підозру агенту Національного антикорупційного бюро в провокації й даванні хабара й відпустила його. Про це «Українським Новинам» повідомила прес-секретар генпрокурора Юрія Луценко Лариса Сарган.
За словами Сарган, про підозру агентові НАБУ повідомлено ще вчора, 30 листопада.
Агенту інкримінується кримінальне правопорушення за статтею 369 (пропозиція або давання неправомірної вигоди службовій особі) і 370 (провокація підкупу) Кримінального кодексу.
Після повідомлення про підозру агента НАБУ відпустили.
Як повідомлялось, співробітники Генпрокуратури провели обшук у агента НАБУ Катерини Сікорської у справі щодо пропонування хабара іншим агентом чиновниці Державної міграційної служби.