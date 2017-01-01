ГПУ повідомила про підозру агенту НАБУ

Про підозру агентові НАБУ повідомлено 30 листопада

Генеральна прокуратура повідомила про підозру агенту Національного антикорупційного бюро в провокації й даванні хабара й відпустила його. Про це «Українським Новинам» повідомила прес-секретар генпрокурора Юрія Луценко Лариса Сарган. За словами Сарган, про підозру агентові НАБУ повідомлено ще вчора, 30 листопада. Агенту інкримінується