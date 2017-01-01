НАБУ: Генпрокуратура і СБУ зірвали спецоперацію Бюро

Директор НАБУ та керівник САП мають намір вранці 30 листопада зустрітися з генеральним прокурором України

Національне антикорупційне бюро України заявляє, що Генеральна прокуратура та Служба безпеки України незаконно втрутилися у спецоперацію НАБУ, спрямовану на виявлення учасників організованого злочинного угруповання у Державній міграційній службі України. Про це йдеться в заяві Бюро. «29 листопада, під час документування одного з епізодів за



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Директор НАБУ та керівник САП мають намір вранці 30 листопада зустрітися з генеральним прокурором України

Національне антикорупційне бюро України заявляє, що Генеральна прокуратура та Служба безпеки України незаконно втрутилися у спецоперацію НАБУ, спрямовану на виявлення учасників організованого злочинного угруповання у Державній міграційній службі України. Про це йдеться в заяві Бюро.

«29 листопада, під час документування одного з епізодів за участі першого заступника голови Державної міграційної служби України, оперативники СБУ під керівництвом прокурорів ГПУ незаконно затримали детектива Національного бюро, який працював під прикриттям. За інформацією НАБУ, йому інкримінують провокацію хабара», - повідомляє НАБУ.

Насправді ж, на переконання НАБУ, відбулася спланована диверсія щодо працівників Бюро та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, реалізована Службою безпеки та санкціонована генеральним прокурором України.

«Її суть полягає у тому, що посадові особи СБУ, використавши інформацію, яка стала їм відома в процесі виконання службових обов'язків (а саме здійснення прослуховування телефонних номерів в рамках розслідувань НАБУ) не просто розкрили цю інформації одному з об'єктів негласних слідчих дій, звівши нанівець піврічну роботу детективів НАБУ, а й завербували цю особу для подальшого незаконного тиску та кримінального переслідування працівників Національного бюро», - заявляють у НАБУ.

У Бюро зазначають, що НАБУ і САП неодноразово попереджали про ризики для оперативної роботи у зв'язку з відсутністю в Національного антикорупційного бюро права на автономне прослуховування - наразі Бюро може лише використовувати ресурси Служби безпеки України на підставі ухвали суду на прослуховування тієї чи іншої особи.

За інформацією НАБУ, наразі плануються затримання та арешти ще трьох детективів Бюро під прикриттям, керівника другого підрозділу детективів, а також керівництва Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

«Крім того, з вечора 29 листопада на зв'язок не виходять 7 працівників НАБУ, які виконували оперативне завдання з документування епізоду за участі першого заступника голови ДМСУ. Їхнє місцезнаходження наразі невідоме», - повідомляє НАБУ.

«Інформація, поширена на сайті Державної міграційної служби України ввечері 29 листопада, про те, що «агент НАБУ» нібито протягом декількох місяців неодноразово пропонував першому заступнику ДМСУ «великі суми хабарів», не відповідає дійсності. Відповідно до матеріалів кримінального провадження, посадовець ДМСУ сама неодноразово озвучувала вимогу щодо отримання «заохочення» у сумі 30 тисяч доларів США: спочатку за позитивне вирішення питання про надання іноземцю громадянства України, а згодом - за надання посвідки на тимчасове проживання на території України», - заявляють у НАБУ.

У Бюро інформують, що з моменту початку спецоперації у квітні 2017 року задокументовано ще чимало фактів незаконної діяльності організованого злочинного угруповання у складі нинішніх та колишніх працівників центрального апарату та територіальних підрозділів ДМСУ.

«З усією відповідальністю заявляємо, що детективи Національного бюро ніколи не провокували жодного з посадовців ДМСУ до отримання хабара, враховуючи прокурорський нагляд особисто керівництвом САП», - заявляють у НАБУ.

Крім того, директор Національного бюро та керівник САП мають намір вранці 30 листопада зустрітися з генеральним прокурором України, «оскільки наразі є підстави вважати, що Юрій Луценко, санкціонуючи дії своїх підлеглих та працівників СБУ щодо детективів НАБУ, не був повністю обізнаний з деталями спецоперації та результатами НСРД», інформують у Бюро.

Як повідомлялося, у середу, 29 листопада, співробітники Служби безпеки України разом з Генеральною прокуратурою прийшли з обшуками до працівників Національного антикорупційного бюро України. Про це повідомляли ЗМІ. За їхніми даними, під час спроби передачі хабаря першому заступнику голови Державної міграційної служби Діні Пімаховій був затриманий агент НАБУ. Джерела ЗМІ вказують, що обшуки пов'язані саме з цією справою.