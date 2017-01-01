«Справа Пімахової»: Генпрокуратура прийшла з обшуками до «агента Катерини»

Катерину Сікорську обшукали

Співробітники Генпрокуратури провели обшук у агента НАБУ Катерини Сікорської у справі щодо пропонування хабара іншим агентом чиновниці Державної міграційної служби. Про це «Українській правді» повідомила прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган. «Були обшуки. Катерина Сікорська», - сказала вона. Сарган не