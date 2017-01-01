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    «Справа Пімахової»: Генпрокуратура прийшла з обшуками до «агента Катерини»

    Катерину Сікорську обшукали
    Співробітники Генпрокуратури провели обшук у агента НАБУ Катерини Сікорської у справі щодо пропонування хабара іншим агентом чиновниці Державної міграційної служби. Про це «Українській правді» повідомила прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган. «Були обшуки. Катерина Сікорська», - сказала вона. Сарган не
    • Сьогодні, 10:07
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    Катерину Сікорську обшукали

    Співробітники Генпрокуратури провели обшук у агента НАБУ Катерини Сікорської у справі щодо пропонування хабара іншим агентом чиновниці Державної міграційної служби. Про це «Українській правді» повідомила прес-секретар генпрокурора Юрія Луценка Лариса Сарган.

    «Були обшуки. Катерина Сікорська», - сказала вона.

    Сарган не змогла повідомити їх деталі, але відзначила, що згодом уся інформація з'явиться на сайті ГПУ.

    За словами генпрокурора Юрія Луценка, «агент Катерина» проходила у «бурштинові справі» Розенблата-Полякова, а згодом консультувала іншого агента НАБУ – Сергія Титенкова або Боярського, – який пропонував хабара першому заступнику голови державної міграційної служби Діні Пімаховій.

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