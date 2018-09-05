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    ГПУ розслідуватиме «недостовірне декларування» глави Міненерго Насалика

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    Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик - ГПУ розслідуватиме «недостовірне декларування» глави Міненерго Насалика
    Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик

    НАЗК звернулося до ГПУ і прокуратура внесла відомості про кримінальне правопорушення

    Генеральна прокуратура України буде розслідувати декларування недостовірної інформації міністром енергетики та вугільної промисловості Ігорем Насаликом.

    Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

    Зазначається, що НАЗК направляло відповідні висновки до НАБУ, але там досудові розслідування не були розпочаті.

    НАЗК звернулося до ГПУ і прокуратура внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення, передбачене статтею 366-1 ККУ.

    Досудове розслідування розпочато за фактом декларування двома посадовими особами недостовірної інформації на суму, що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб: міністром енергетики та вугільної промисловості Ігорем Насаликом і суддею Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних прав Євгеном Літвіновим.

    Санкція інкримінованої статті загрожує чиновникам штрафом у 2-3 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів або громадськими роботами в 150-240 годин, або позбавлення волі на строк до двох років.

    Раніше повідомлялося, що очільник Міненерго Ігор Насалик задекларував у 2017 році $450 тисяч та 100 тисяч євро на рахунку в «Укргазбанку».

    Нагадаємо, раніше НАЗК повністю перевірило декларації низки чиновників, серед яких міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик.

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