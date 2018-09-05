ГПУ розслідуватиме «недостовірне декларування» глави Міненерго Насалика



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Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик

НАЗК звернулося до ГПУ і прокуратура внесла відомості про кримінальне правопорушення

Генеральна прокуратура України буде розслідувати декларування недостовірної інформації міністром енергетики та вугільної промисловості Ігорем Насаликом.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

Зазначається, що НАЗК направляло відповідні висновки до НАБУ, але там досудові розслідування не були розпочаті.

НАЗК звернулося до ГПУ і прокуратура внесла до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення, передбачене статтею 366-1 ККУ.

Досудове розслідування розпочато за фактом декларування двома посадовими особами недостовірної інформації на суму, що перевищує 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб: міністром енергетики та вугільної промисловості Ігорем Насаликом і суддею Вищого спеціалізованого суду з розгляду цивільних і кримінальних прав Євгеном Літвіновим.

Санкція інкримінованої статті загрожує чиновникам штрафом у 2-3 тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів або громадськими роботами в 150-240 годин, або позбавлення волі на строк до двох років.

Раніше повідомлялося, що очільник Міненерго Ігор Насалик задекларував у 2017 році $450 тисяч та 100 тисяч євро на рахунку в «Укргазбанку».

Нагадаємо, раніше НАЗК повністю перевірило декларації низки чиновників, серед яких міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик.