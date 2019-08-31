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    ГПУ в останній день роботи Луценка закрила справу проти Калєтніка

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    ГПУ закрила справу проти Ігоря Калєтніка - ГПУ в останній день роботи Луценка закрила справу проти Калєтніка
    ГПУ закрила справу проти Ігоря Калєтніка

    Справа проти Калєтніка була закрита за відсутністю складу злочину в його діях

    Генеральна прокуратура України 29 серпня закрила провадження щодо колишнього першого заступника голови Верховної Ради Ігоря Калєтніка, який проходив підозрюваним у справі про «диктаторські закони 16 січня».

    Про це інформує Управління спеціальних розслідувань ГПУ на своїй сторінці у Фейсбук.

    «29.08.2019 заступником Генерального прокурора Кізем С.М. без вивчення матеріалів кримінального провадження прийнято рішення про закриття провадження щодо Калєтніка І.Г. за відсутністю складу злочину в його діях», – йдеться в дописі.

    Також повідомляється, що 29 серпня, вже після закінчення робочого дня, Юрій Луценко змінив орган досудового розслідування у 20 кримінальних провадженнях, забравши від слідчих Управління спеціальних розслідувань.

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    «Як зазначено в ЄРДР по кожному з 20 провадженнь, підставою таких змін стала ч.5 ст. 36 КПК України, тобто неефективне здійснення досудового розслідування. І це в той час, коли по декількох провадженнях слідчими готувалися підозри», – заявили у управлінні.

    Також вказується, що Луценко своїм наказом призначив головного військового прокурора Матіоса А.В куруючим заступником за роботою Управління спеціальних розслідувань. І це при наявності у нього реального конфлікту інтересів.

    Як повідомлялося, Верховна Рада ІХ скликання ухвалила проєкт постанови щодо призначення Руслана Рябошапки генеральним прокурором України.

    Перед тим ВРУ звільнила Юрія Луценка з посади генпрокурора. 

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