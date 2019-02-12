Прокуратура відкрила справу через погрози московського митрополита священикам ПЦУ



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Митрополит РПЦ в Україні Овруцький і Коростенський Віссаріон розсилає погрози житомирським священикам - Єдина церква

У прокуратурі акцентують, що погрози священиків Московської церкви порушують право громадян на віросповідання

У Житомирі прокуратура розпочала розслідування за фактом вчинення тиску на священиків Православної церкви України.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Житомирської області.

До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за ознаками злочину, передбаченого ч.1 ст. 161 КК України (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної належності, релігійних переконань).

Зокрема, із публікацій у засобах масової інформації встановлено, що священикам, які перейшли до Православної церкви України, від представників УПЦ Московського патріархату надходять смс-повідомлення із погрозами та закликами до «каяття», повідомляють у прокуратурі.

У прокуратурі акцентують, що такими повідомленнями порушується право громадян на віросповідання.

Наразі у кримінальному провадженні проводяться необхідні слідчі дії, перевіряються оприлюднені у пресі факти, встановлюється безпосередня причетність осіб до вчинення кримінального правопорушення.

Як повідомлялося, на Житомирщині священики, які перейшли до Православної церкви України, отримують смс-повідомлення з погрозами від імені митрополита Овруцького і Коростенського Віссаріона УПЦ Московського патріархату.