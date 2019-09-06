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    ГПУ закрила кримінальне провадження проти Кузьміна

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    <p>Кузьмін був заступником генпрокурора часів президентства Віктора Януковича</p> - ГПУ закрила кримінальне провадження проти Кузьміна

    Кузьмін був заступником генпрокурора часів президентства Віктора Януковича

    Причину закриття кримінального провадження щодо Кузьміна наразі в ГПУ не повідомили

    Генеральна прокуратура України закрила кримінальне провадження проти колишнього заступника генпрокурора часів президентства Віктора Януковича, народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Рената Кузьміна перед тим, як його зняли з розшуку.

    Про це повідомив речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко.

    «Отримали від Генпрокуратури відповідні документи. 2 вересня отримали постанову про закриття кримінального провадження. 3 вересня отримали постанову про припинення розшуку. На підставі зазначених документів була винесена постанова про закриття оперативно-розшукової справи», – сказав Шевченко, якого цитує Радіо Свобода.

    У пресслужбі Генеральної прокуратури наразі не змогли назвати причину закриття кримінального провадження.

    Раніше повідомлялося, що правоохоронці зняли з розшуку Рената Кузьміна, колишнього першого заступника генпрокурора часів Януковича Віктора Пшонки, а тепер нардепа від «Опозиційної платформи - За життя».

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