ГПУ закрила кримінальне провадження проти Кузьміна



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Кузьмін був заступником генпрокурора часів президентства Віктора Януковича

Причину закриття кримінального провадження щодо Кузьміна наразі в ГПУ не повідомили

Генеральна прокуратура України закрила кримінальне провадження проти колишнього заступника генпрокурора часів президентства Віктора Януковича, народного депутата від «Опозиційної платформи – За життя» Рената Кузьміна перед тим, як його зняли з розшуку.

Про це повідомив речник Міністерства внутрішніх справ України Артем Шевченко.

«Отримали від Генпрокуратури відповідні документи. 2 вересня отримали постанову про закриття кримінального провадження. 3 вересня отримали постанову про припинення розшуку. На підставі зазначених документів була винесена постанова про закриття оперативно-розшукової справи», – сказав Шевченко, якого цитує Радіо Свобода.

У пресслужбі Генеральної прокуратури наразі не змогли назвати причину закриття кримінального провадження.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці зняли з розшуку Рената Кузьміна, колишнього першого заступника генпрокурора часів Януковича Віктора Пшонки, а тепер нардепа від «Опозиційної платформи - За життя».