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    МВС зняло з розшуку ексзаступника генпрокурора Кузьміна, який став нардепом

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    Рената Кузьміна&nbsp;підозрюють у незаконному заволодінні держмайном&nbsp; - МВС зняло з розшуку ексзаступника генпрокурора Кузьміна, який став нардепом
    Рената Кузьміна підозрюють у незаконному заволодінні держмайном 

    У червні 2014 року прокуратура і поліція оголосили Кузьміна у розшук

    Правоохоронці зняли з розшуку Рената Кузьміна, колишнього першого заступника генпрокурора часів Януковича Віктора Пшонки, а тепер нардепа від «Опозиційної платформи - За життя».

    Про це повідомляє Bihus.Info.

    Зазначається, що 29 серпня Кузьмін прийшов на перше засідання Верховної Ради. Журналісти того ж дня перевірили базу розшуку МВС, побачили у ній Кузьміна і повідомили правоохоронців, що він перебуває у сесійній залі. І станом на 3 вересня прізвище Кузьміна ще значилось у базі розшуку.

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    5 вересня журналісти випустили блог про кримінальні справи та розшук Кузьміна. У цей же день Кузьміна прибрали з бази розшуку МВС.

    У червні 2014 року прокуратура і поліція оголосили Кузьміна у розшук. Йому інкримінували перевищення повноважень. У вересні 2015 року Генеральна прокуратура відкрила ще одне кримінальне провадження, де фігурує Кузьмін.

    Його підозрюють у незаконному заволодінні держмайном - будинком на 1000 квадратних метрів та гектаром землі на території Комплексу відпочинку «Пуща-Водиця». На допити та засідання суду Кузьмін не ходив до останнього.

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