МВС зняло з розшуку ексзаступника генпрокурора Кузьміна, який став нардепом



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Рената Кузьміна підозрюють у незаконному заволодінні держмайном

У червні 2014 року прокуратура і поліція оголосили Кузьміна у розшук

Правоохоронці зняли з розшуку Рената Кузьміна, колишнього першого заступника генпрокурора часів Януковича Віктора Пшонки, а тепер нардепа від «Опозиційної платформи - За життя».

Про це повідомляє Bihus.Info.

Зазначається, що 29 серпня Кузьмін прийшов на перше засідання Верховної Ради. Журналісти того ж дня перевірили базу розшуку МВС, побачили у ній Кузьміна і повідомили правоохоронців, що він перебуває у сесійній залі. І станом на 3 вересня прізвище Кузьміна ще значилось у базі розшуку.

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5 вересня журналісти випустили блог про кримінальні справи та розшук Кузьміна. У цей же день Кузьміна прибрали з бази розшуку МВС.

У червні 2014 року прокуратура і поліція оголосили Кузьміна у розшук. Йому інкримінували перевищення повноважень. У вересні 2015 року Генеральна прокуратура відкрила ще одне кримінальне провадження, де фігурує Кузьмін.

Його підозрюють у незаконному заволодінні держмайном - будинком на 1000 квадратних метрів та гектаром землі на території Комплексу відпочинку «Пуща-Водиця». На допити та засідання суду Кузьмін не ходив до останнього.