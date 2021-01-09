  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Греція продовжила дію коронавірусних обмежень

    • Розсилка
    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">В Греції стурбовані зростанням кількості хворих на Covid-19</p> - Греція продовжила дію коронавірусних обмежень

    В Греції стурбовані зростанням кількості хворих на Covid-19

    Фото: rua.gr

    Локдаун в Афінах триватиме щонайменше на тиждень довше

    Принаймні до понеділка, 18 січня, зберігатиметься режим жорстких карантинних обмежень у Греції. «Жорсткий карантин у Греції діятиме щонайменше ще тиждень», передає «Укрінформ» слова заступника міністра цієї країни з питань захисту громадян Нікос Чардаліас.

    Національний карантин, який діє з початку листопада, вже був продовжений до 11 січня на початку минулого тижня. Однак після оцінки епідеміологічної ситуації в країні його дія була продовжена до 18 січня.

    Єдиною зміною стане відкриття з 11 січня дитсадків, ясел та початкових шкіл.

    Водночас роздрібні крамниці та перукарні залишаться зачиненими.

    Щоб вийти з дому, греки мають надіслати СМС на урядову «гарячу лінію» з зазначенням причини. Носіння масок поза домівкою є обов’язковим.

    Як повідомлялося раніше, влада Греції має намір всім, хто через локдаун залишився без роботи, виплачували по €800.

    Теги: Греція карантин коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies