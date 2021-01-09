Греція продовжила дію коронавірусних обмежень

Локдаун в Афінах триватиме щонайменше на тиждень довше

Принаймні до понеділка, 18 січня, зберігатиметься режим жорстких карантинних обмежень у Греції. «Жорсткий карантин у Греції діятиме щонайменше ще тиждень», передає «Укрінформ» слова заступника міністра цієї країни з питань захисту громадян Нікос Чардаліас.

Національний карантин, який діє з початку листопада, вже був продовжений до 11 січня на початку минулого тижня. Однак після оцінки епідеміологічної ситуації в країні його дія була продовжена до 18 січня.

Єдиною зміною стане відкриття з 11 січня дитсадків, ясел та початкових шкіл.

Водночас роздрібні крамниці та перукарні залишаться зачиненими.

Щоб вийти з дому, греки мають надіслати СМС на урядову «гарячу лінію» з зазначенням причини. Носіння масок поза домівкою є обов’язковим.

Як повідомлялося раніше, влада Греції має намір всім, хто через локдаун залишився без роботи, виплачували по €800.