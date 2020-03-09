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    Греція через коронавірус закриває від глядачів усі спортивні змагання

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    Грецький спорт без глядачів - Греція через коронавірус закриває від глядачів усі спортивні змагання
    Грецький спорт без глядачів

    Сусідня з Італією Греція запроваджує профілактичні кроки, щоб вберегтися від коронавірусу

    "Усі спортивні заходи у Греції впродовж двох наступних тижнів проходитимуть без глядачів, щоб запобігти поширенню коронавірусу", - йдеться у повідомленні МОЗ Греції.

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    Окрім того, зазначається, що на два тижні карантину закриються центри відпочинку та будинки для літніх людей. На цей час також скасовуються усі шкільні екскурсії.

    За останніми даними, у Греції виявлено 66 випадків зараження коронавірусом (жодного летального). У сусідній Італії ситуація набагато гірша - там померли від наслідків коронавіоусу вже майже 400 осіб - в зв’язку з цим влада країни закрила на карантин велику частину Італії, де мешкає чверть населення. 

    Нагадаємо, в Україні поки підтверджено один випадок зараження COVID-19  - минулого тижня головний санітарний лікар пан Ляшко об’явив, що Україна відміняє спортивні змагання, але ця заява не набула практичного сенсу.

    Греція коронавірус
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