Греція вводить комендантську годину і обмежує мисливство та рибальство

В країні зачинено підприємства сфери послуг

У Греції до 11 січня продовжили і посилили карантин через коронавірус. В країні закриваються підприємства сфери послуг, заборонено полювання та риболовля. Жителям не можна покидати помешкання з 21:00 (за місцевим часом) до 5:00, виняток зроблено лише для тих, кому треба на роботу, а також для тих,хто потребує медичної допомоги.

Посилені заходи вступають в силу завтра, оголосив представник грецького уряду Стеліос Пецас. «З 6:00 за місцевим часом 3 січня до 6:00 11 січня ми знову залишаємося вдома, оскільки всі види діяльності та послуги, які були дозволені до Різдва, призупиняються», - сказав він. У Греції будуть закриті книгарні, перукарні та салони краси, станції техобслуговування автомобілів, а також церкви.

До 7 січня в рамках карантину в країні не працюють школи, підприємства громадського харчування, нічні клуби, гірськолижні курорти. За останніми даними, в Греції число хворих на коронавірус перевищило 139 тис осіб померло від Covid-19 більше 4,8 тис.

Як повідомлялося раніше, влада країни вже вводили загальний карантин на місяць в листопаді 2020 го. Тоді всім, хто через локдаун залишився без роботи, виплачували по €800.