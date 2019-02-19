Греко-католицькі священики пояснили, чому під час Революції гідності зріс рівень довіри до церков



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«Потрібно, щоб Майдан був не тільки зовнішньою протестувальною акцією, але щоб він залишився і в нашому серці», - зазначає отець Михайло Димид Фото: Новое время

Майдан був знаковою подією, яка змінила вектор розвитку України та серця її громадян

Події на Майдані 2013-2014 років перемінили ставлення багатьох учасників Революції гідності до Бога та до церкви. Про це розказали отець Михайло Димид, професор кафедри пасторального богослов’я філософсько-богословського факультету Українського католицького університету, отець Андрій Олійник, завідуючий кафедри пасторального богослов'я філософсько-богословського факультету УКУ, під час прес-конференції в прес-центрі «Главком».

Майдан був знаковою подією, яка змінила вектор розвитку України та серця її громадян.

«Церква, яка всебічно підтримала протестувальників під час Революції гідності, відчитала цю подію як знак часу, тому так зріс рівень довіри до церкви українського суспільства. Однак для того, аби цей знак часу був уповні реалізований, церкві потрібно продовжувати практично здійснювати комплекс важливих завдань, які поставила революція на Майдані. Щоб виконати ці завдання, необхідні активність та креативність у служінні, близькість до проблем та потреб людей, критичність, авторефлексія та вчасне реагування на зміни у суспільстві. Крім цього, церкві треба постійно проводити дослідження ситуації», - пояснює отець Андрій.

На думку отця Михайла Димида, Революція гідності стала символом позитивної боротьби українців за гідність і справедливість. Майдан перемінив ставлення багатьох учасників до Бога та до церкви.

«Потрібно, щоб Майдан був не тільки зовнішньою протестувальною акцією, але щоб він залишився і в нашому серці. Щоб ті внутрішні ідеали, які покликали людей на площу в Києві, мали своє продовження - чи в школі, чи в лікарні, чи в родині. Важливо, щоб і там був Майдан. Інакше воно не має сенсу», - зазначає отець Михайло.

Учасники прес-конференції, яка була присвячена п’ятій річниці подій на Майдані, презентували книгу «Бог і Майдан. Аналіз і свідчення». Книга є збіркою свідчень і статей, об’єднаних однією темою – темою присутності Бога на Майдані. У збірнику публікуються доповіді учасників Революції Гідності, виголошені на конференціях «Богослов’я Майдану» і «Бог на Майдані: міф чи реальність».

Переглянути запис прес-конференції: