Грибаускайте пояснила, від чого залежить членство України в ЄС

Грибаускайте підкреслила, що ЄС виділив чимало фінансових ресурсів, але Україна використовує їх не повністю

Президент Литви Даля Грибаускайте заявила, що тільки від України залежить, коли вона зможе стати членом Європейського союзу. Про це вона зазначила перед початком саміту «Східного партнерства» у Брюсселі, відповідаючи на запитання журналістів. «Щойно вони (Україна. – Ред.) будуть готові, вони приєднаються до клубу», -



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Президент Литви Даля Грибаускайте

Грибаускайте підкреслила, що ЄС виділив чимало фінансових ресурсів, але Україна використовує їх не повністю

Президент Литви Даля Грибаускайте заявила, що тільки від України залежить, коли вона зможе стати членом Європейського союзу. Про це вона зазначила перед початком саміту «Східного партнерства» у Брюсселі, відповідаючи на запитання журналістів.

«Щойно вони (Україна. – Ред.) будуть готові, вони приєднаються до клубу», - наголосила Грибаускайте, зазначивши, що тільки від східних партнерів залежить, як ефективно вони використовують фінансову допомогу ЄС та проводять реформи.

«ЄС пропонує багато. Від України залежить, скільки вона зможе взяти і як швидко проведе реформи», – додала вона.

Грибаускайте підкреслила, що ЄС виділив чимало фінансових ресурсів, але Україна використовує їх не повністю. «Лише від країн-партнерів залежить, як вони використовують ресурси, які ми пропонуємо», - наголосила глава Литви.

Нагадаємо, що сьогодні, 24 листопада, у Брюсселі розпочинається 5-й саміт «Східного партнерства».

Лідери обговорять проблематику співпраці у питаннях зміцнення економіки і урядування, зближення суспільств, розвитку транспортної інфраструктури, посилення безпеки постачань у сфері енергетики, візової лібералізації, співпраці у сфері освіти та науки, а також двосторонні відносини між країнами.

У кулуарах саміту буде підписана угода між ЄС і Вірменією щодо всеосяжного і покращеного партнерства.

За результатами зустрічі високого рівня глави держав та урядів ухвалять спільну декларацію.

Водночас, як повідомляють дипломатичні джерела, документ не міститиме усіх амбітних пропозицій щодо європейської інтеграції та перспектив набуття членства в Євросоюзу, які відстоюють, зокрема, такі країни, як Україна, Грузія та Молдова.

Як повідомлялося, програмою візиту Порошенка до Брюсселя заплановано проведення близько 20 двосторонніх зустрічей з лідерами держав-членів ЄС та участь у 6-му засіданні лідерів ЄНП, присвяченому саміту «Східного партнерства».

Джерело: Європейська правда