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    Громада на Львівщині приєдналася до ПЦУ

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    <p>Архієпископ Дрогобицький і Самбірський Яків представив нового настоятеля храму о. Михайла Гавриліва</p> - Громада на Львівщині приєдналася до ПЦУ

    Архієпископ Дрогобицький і Самбірський Яків представив нового настоятеля храму о. Михайла Гавриліва

    Фото: cerkva.info

    270 із 400 жителів села Лосинець підписалися за перехід до Української православної церкви

    Громада у селі Лосинець на Львівщині приєдналася до Української Православної Церкви.

    Про це 5 квітня повідомляє прес-служба ПЦУ.

    «Храм св. Димитрія Солунського у селі Лосинець юридично знаходився в УАПЦ, а священнослужитель був з УПЦ МП. Серед 400 людей повнолітнього віку 270 підписалися за перехід до УПЦ. Були пропозиції служити почергово УПЦ і УПЦ МП, але з такою пропозицією громада категорично не погодилася», - говориться у повідомленні.

    Зазначається, що на зборах села, які відбулися раніше, були присутні представники місцевої влади, поліції, учасники АТО.

    «Громада вирішила перейти з УАПЦ до Православної церкви України. Священику дали на роздуми тиждень, проте він не погодився із пропозицією», - повідомили в ПЦУ.

    Архієпископ Дрогобицький і Самбірський Яків представив нового настоятеля храму о. Михайла Гавриліва.

    Нагадаємо, на Тернопільщині підписано розпорядження про затвердження статуту першої в області релігійної громади, що вирішила перейти з Російської православної церкви в Україні до новоствореної помісної Православної церкви України.

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