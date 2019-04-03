На Тернопільщині затвердили статут першої релігійної громади Єдиної церкви



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У Тернопільській області вже 26 громад приєдналося до Православної церкви України

Першій в області затвердили статут релігійній громаді села Круголець Шумського району

На Тернопільщині підписано розпорядження про затвердження статуту першої в області релігійної громади, що вирішила перейти з Російської православної церкви в Україні до новоствореної помісної Православної церкви України. Про це повідомляє з посиланням на прес-службу Тернопільської єпархії ПЦУ.

«Процедуру зміни підлеглості відповідно до Закону України «Про свободу совісті та релігійні організації» першою в області повністю пройшла релігійна громада села Круголець Шумського району, яка виявила бажання приєднатися до Помісної Православної церкви України. 28 лютого архієпископ Тернопільський і Кременецький Нестор видав указ про прийняття парафії храму Іверської ікони Божої Матері разом із настоятелем до складу Тернопільської єпархії», — йдеться у повідомленні.

Керівник Тернопільської єпархієї висловив упевненість, що найближчим часом усі релігійні громади, які фактично приєдналися до Православної церкви України, зареєструють статути і набудуть статус юридичної особи.

«У Тернопільській області вже 26 громад приєдналося до Православної церкви України. Ми зробили так, щоб максимально полегшити документальну сторону цього процесу. На базі управління з питань внутрішньої політики, релігій та національностей облдержадміністрації, завдяки принципу «єдиного вікна», буде можливість реєструвати статути релігійних громад. Це оптимізує процес оформлення усіх необхідних документів», — зазначив голова обласної адміністрації Степан Барна.

Нагадаємо, на Житомирщині парафіяни 38 релігійних громад вже провели збори та прийняли рішення про приєднання до Православної церкви України. Із них 10 громад — уже офіційно перереєстрували статути та змінили канонічну підлеглість.