Громадяни Судану вимагають призначення цивільного уряду



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У Судані 11 квітня стався переворот

Військові обіцяють повернути владу лише через два роки

Тисячі громадян Судану знову зібралися біля Міністерства оборони країни, вимагаючи призначення цивільного уряду. Тим самим учасники протестів виступили проти перехідної воєнної ради, яка планує керувати країною протягом двох наступних років після повалення режиму Омара аль-Башира. Протестувальники закликають громадян країни до масових п’ятничних молитв і почали створювати намети біля Міністерства оборони. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

США і Велика Британія підтримали мирний транзит влади в Судані. Проте на думку цих країн зміна влади має тривати менше чим два роки. Глава перехідної воєнного ради Авад Моххамед Ахмед Ібн Ауф знаходиться під американськими персональними санкціями внаслідок причетності до масових порушень прав людини в Дарфурі в 2000-х роках.

Перехідна воєнна рада створила політичний комітет, який в п’ятницю проведе зустрічі із політичними об’єднаннями і іноземними дипломатами в Судані. Окрім того воєнні вперше мають звернутися до громадян країни в рамках прес-конференції. Проте Об’єднання фахівців Судану, що є головною опозиційною організацією і ідеологом протестного руху, відхилила плани Ібн Ауфа. Прихильники цієї організації і далі продовжують протести під гаслами «Революція! Революція!», «Вони змістили крадія і привели до влади крадія».

11 квітня у Судані стався переворот, військові заарештували президента.

У Судані військову раду, що захопила владу в країні, очолив міністр оборони Авад Мухамед Ахмед ібн Ауф.