Глава Міноборони Судану оголосив себе керівником країни



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Після перевороту Ауф заявив, що наступні президентські вибори в Судані відбудуться через два роки

У Судані військову раду, що захопила владу в країні, очолив міністр оборони Авад Мухамед Ахмед ібн Ауф.

Про це повідомило державне телебачення країни, передає Reuters.

Ауф у останні кілька місяців обіймав посаду першого віце-президента, а 11 квітня він заявив про зняття з посади багаторічного лідера країни Омара аль-Башира.

Заступником Ауфа у військовій раді стане генерал-лейтенант Камаль Абдул Муроф Аль Махі, який раніше очолював суданський Генштаб.

Після перевороту Ауф заявив, що наступні президентські вибори в Судані відбудуться через два роки, що викликало негативну реакцію Держдепартаменту США.

У США заявили, що виступають за мирний і демократичний Судан і передача влади цивільному уряду має відбутися значно раніше.

Також наголошується, що в 2007 році Ауф був внесений в американський санкційний список зв'язків з Іраном, його також підозрювали в жорстокій розправі з мирним населенням під час конфлікту в північному Дарфурі.