Громадянин Молдови намагався вивезти з України старовинну Біблію

Біблію встановленим порядком передано для подальшої експертизи та прийняття правового рішення

Прикордонники Чернівецького загону спільно з працівниками фіскальної служби виявили у громадянина Молдови старовинну Біблію, яку він намагався вивезти з України. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ. «Під час прикордонно-митного оформлення, у ході огляду транспортного засобу громадянина Молдови, було виявлено старовинну Біблію, яка, можливо,



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Фото: ДПСУ Біблія

Біблію встановленим порядком передано для подальшої експертизи та прийняття правового рішення

Прикордонники Чернівецького загону спільно з працівниками фіскальної служби виявили у громадянина Молдови старовинну Біблію, яку він намагався вивезти з України.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

«Під час прикордонно-митного оформлення, у ході огляду транспортного засобу громадянина Молдови, було виявлено старовинну Біблію, яка, можливо, становить культурну та історичну цінність», - ідеться в повідомленні.

За інформацією ДПСУ, виявлений предмет старовини встановленим порядком передано для подальшої експертизи та прийняття правового рішення.

Нагадаємо, нещодавно українські прикордонники викрили чергову «дипломатичну» контрабанду цигарок.