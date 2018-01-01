Громадянин Молдови намагався вивезти з України старовинну Біблію
- Сьогодні, 04:58
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Фото: ДПСУ
Біблія
Біблію встановленим порядком передано для подальшої експертизи та прийняття правового рішення
Прикордонники Чернівецького загону спільно з працівниками фіскальної служби виявили у громадянина Молдови старовинну Біблію, яку він намагався вивезти з України.
Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.
«Під час прикордонно-митного оформлення, у ході огляду транспортного засобу громадянина Молдови, було виявлено старовинну Біблію, яка, можливо, становить культурну та історичну цінність», - ідеться в повідомленні.
За інформацією ДПСУ, виявлений предмет старовини встановленим порядком передано для подальшої експертизи та прийняття правового рішення.
Нагадаємо, нещодавно українські прикордонники викрили чергову «дипломатичну» контрабанду цигарок.