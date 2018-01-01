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    Громадянин Молдови намагався вивезти з України старовинну Біблію

    Біблію встановленим порядком передано для подальшої експертизи та прийняття правового рішення
    Прикордонники Чернівецького загону спільно з працівниками фіскальної служби виявили у громадянина Молдови старовинну Біблію, яку він намагався вивезти з України. Про це повідомляє прес-служба ДПСУ. «Під час прикордонно-митного оформлення, у ході огляду транспортного засобу громадянина Молдови, було виявлено старовинну Біблію, яка, можливо,
    • Сьогодні, 04:58
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    Біблія
    Фото: ДПСУ
    Біблія

    Біблію встановленим порядком передано для подальшої експертизи та прийняття правового рішення

    Прикордонники Чернівецького загону спільно з працівниками фіскальної служби виявили у громадянина Молдови старовинну Біблію, яку він намагався вивезти з України.

    Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

    «Під час прикордонно-митного оформлення, у ході огляду транспортного засобу громадянина Молдови, було виявлено старовинну Біблію, яка, можливо, становить культурну та історичну цінність», - ідеться в повідомленні.

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    Громадянин Молдови намагався вивезти з України старовинну Біблію
    Громадянин Молдови намагався вивезти з України старовинну Біблію
    Громадянин Молдови намагався вивезти з України старовинну Біблію

    За інформацією ДПСУ, виявлений предмет старовини встановленим порядком передано для подальшої експертизи та прийняття правового рішення.

    Нагадаємо, нещодавно українські прикордонники викрили чергову «дипломатичну» контрабанду цигарок.

    прикордонники Молдова Чернівецька область
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