Гройсман і Аваков таємно відвідували олігарха Пінчука: відео



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Ввечері 14 червня прем’єр Гройсман і міністр Аваков одночасно відвідували олігарха Пінчука Фото: Радіо Свобода

Гройсман та Аваков одночасно відвідували Пінчука ввечері у неділю, 14 червня

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман та міністр внутрішніх справ Арсен Аваков одночасно відвідували олігарха Віктора Пінчука ввечері 14 червня.

Це зафіксували журналісти програми «Схеми: корупція в деталях» (спільний проєкт Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»), йдеться у розслідуванні «Пін-код до влади».

Як помітили журналісти, першим на територію заміського маєтку Віктора Пінчука заїхав кортеж із двох автівок, яким користується очільник МВС. На узбіччі неподалік будинку олігарха їх зустрів позашляховик, який, як правило, за спостереженнями «Схем», супроводжує кортеж Віктора Пінчука.

У супроводі цього авто машини і заїхали на закриту територію.

За дві години після цього до воріт маєтку Пінчука під’їхав Mersedes, яким, за даними джерел «Схем» у правоохоронних органах, користується прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

О 23:00 автомобіль охорони Арсена Авакова залишив територію заміського маєтку Пінчука. Їх провело авто охорони Віктора Пінчука, яке згодом повернулось.

Mersedes, яким користується сам міністр, поїхав звідси через чотири години після прибуття.

«Автівки українських високопосадовців мають номерні знаки прикриття, тому, аби довести, що це саме Гройсман відвідував Пінчука, журналістська група дочекалась Mersedes, яким користується прем’єр-міністр, щоб провести його додому» – йдеться у розслідуванні.

О 23:37 згаданий автомобіль виїхав з території маєтку Пінчука і на великій швидкості поїхав у бік Києва, а там взяв напрямок до Печерського району міста.

Пізніше журналістів, схоже, помічає охорона прем’єра: Mersedes зупинився і чекав, поки група проїде вперед.

А вже на під'їзді до повороту у комплекс «Новопечерські липки», де мешкає прем’єр, цей Mersedes не повернув і проїхав повз. За півгодини журналісти помітили там авто супроводу кортежу Гройсмана.

Вже за день після неафішованого візиту до маєтку Віктора Пінчука Володимир Гройсман взяв участь у прямому ефірі одного з телеканалів олігарха. А пізніше на своїй сторінці у фейсбуці він опублікував відеоролик, де експрезидент Польщі Олександр Кваснєвський, а нині голова спостережної ради форуму YES, який в Україні щороку організовує Пінчук, схвалює дії Гройсмана як прем’єр-міністра.

«Схеми» звернулись до голови уряду та міністра внутрішніх справ з проханням пояснити вечірній тривалий візит до заміського маєтку олігарха Пінчука.

Відповідь вони поки не надали.

Також журналісти відправили запит Вікторові Пінчуку із запитаннями, як він пояснює візити українських політиків до заміського маєтку, в якому він мешкає, і чи вдалось про щось домовитися. Редакція чекає на відповідь.

«Будь-якому олігарху України від влади завжди потрібно тільки одне: щоб у нього все було добре, щоб він не став об'єктом на розрив. І щоб його фінансові і економічні інтереси не чіпала нова влада, – пояснює журналіст видання «Наші гроші» Юрій Ніколов. – Таким чином, Пінчук проіснував з моменту свого злету при його тесті Леонідові Кучмі, він дуже добре працював при Ющенкові, при Януковичі і при Порошенку».

«Він із такого олігарха, який має вплив на політику, перетворився на великого бізнесмена, який, тим не менше, має певний вплив на політику, але не з тим, щоб примножувати свої бізнеси, а з тим, щоб його ефективно захищати», – додав аналітик інвестиційної компанії Concorde Capital Олександр Паращій.

Віктор Пінчук – один із семи українців, які увійшли у рейтинг найбагатших людей світу за версією журналу Forbes у березні цього року. Його активи оцінюють в 1,4 мільярди доларів.

Пінчук одружений на доньці другого президента України Леоніда Кучми за каденції якого, за спостереженнями, і була створена олігархічна система. Олігарх володіє низкою телеканалів, банком, трубоколісною компанією Interpipe, міжнародною інвестиційно-консалтинговою групою компаній EastOne Group.