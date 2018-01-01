Гройсман має план, як знизити ціну на газ так, щоб нічого не «гепнулось»

Гройсман розповів, коли може знизитися ціна на газ для українців

Ціна на газ для населення може знизитися, проте для цього попередньо треба вжити певних заходів для стимулювання зростання економіки. Про це в ефірі телеканалу ICTV розповів прем’єр-міністр Володимир Гройсман. За його словами, зниження ціни на газ можна очкувати у 2020 році. «Це можливо зробити (знизити ціну на газ – ред.)



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Володимир Гройсман

Гройсман розповів, коли може знизитися ціна на газ для українців

Ціна на газ для населення може знизитися, проте для цього попередньо треба вжити певних заходів для стимулювання зростання економіки. Про це в ефірі телеканалу ICTV розповів прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

За його словами, зниження ціни на газ можна очкувати у 2020 році.

«Це можливо зробити (знизити ціну на газ – ред.) фундаментально у 2020 році, а популістистично - в будь-який момент, тобто сказати, що ціна буде меншою. Але якщо ми це скажемо зараз, то вже через рік усе гепнеться і не буде чим решту давати», - сказав Гройсман.

Глава уряду переконаний, що перед питанням зниження ціни на газ владі необхідно добитися річного зростання економіки на рівні, вищому за 5%.

Нагадаємо, міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявив, що інформація про нібито плани Міненерговугілля підвищити ціну на природний газ для населення з квітня 2018 року є «абсолютною нісенітницею».

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