Гройсман на Закарпатті заговорив по-угорськи (відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Гройсман вирішив сподобатися закарпатським угорцям і заговорив їхньою мовою

Під час своєї поїздки до Ужгорода прем'єр-міністр Володимир Гройсман по-угорськи привітав учнів ЗОШ №10 з угорською мовою навчання.

«Jó napot kívánok», – сказав глава українського уряду, зайшовши до класу. І так само він вітався в інших класах.

Гройсмана вистачило лише на пару слів для привітання.

З ЗОШ №10 в Ужгороді й розпочався офіційний візит очільника уряду на Закарпаття.

Нагадаємо, голова Закарпатської обласної державної адміністрації Геннадій Москаль попросив Володимира Гройсмана не робити провокацій під час візиту до угорськомовної школи.

28 вересня 2017 року в Україні набрав чинності закон «Про освіту», який, зокрема, визначає, що мовою освітнього процесу в навчальних закладах є тільки державна мова. Мови нацменшин, включаючи угорську, вивчатимуться тільки до п'ятого класу, а вже з 2020 року освіта в Україні стане цілком україномовною.

Документ викликав різку критику ряду країн, зокрема, Угорщини.

Джерело: Mukachevo.net